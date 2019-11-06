六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



國泰人壽（簡稱國壽）攜手JR東日本集團，六福皇宮原址將重新點燈。六福皇宮在台北市南京東路二段133號的原址，熄燈將近一年後，國泰人壽今（6）日舉行說明會，將出租土地與物業予JR東日本大飯店；市場傳出，國壽點頭的租金，比過去六福集團租的時候「更合理」，換言之，出租的條件或因優惠，而吸引日方出手。

JR東日本飯店將在台成立「JR東日本大飯店台北」，預期將於2021年開幕。JR東日本表示，這將是該集團首家在海外的飯店，也將是五星級的飯店，房間單價也將符合台北地區的水準。

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JR東日本集團與國壽今日聯合發表會，宣布「JR東日本大飯店台北」將進軍台灣。JR東日本出席者包括JR東日本執行總監三輪 美惠、日本飯店株式會社（NIPPON HOTEL Co., Ltd.）社長里見 雅行、台灣捷爾東事業開發股份有限公司（JR東日本台灣事業開發）董事長石黑陽一。國壽方面，有總經理劉上旗等重要幹部一同出席。另外，福泰飯店集團總裁廖東漢、福泰飯店集團董事長廖炳燿也共同出席。

據悉，「JR東日本大飯店台北」是由捷福旅館管理顧問公司負責整體營運策略及管理，捷福為JR東日本集團飯店在台分公司捷爾東和福泰飯店集團關係企業子公司福康所合資成立，福康參與5%左右。

JR東日本飯店品牌之一的「Hotel Metropolitan」目前在日本推出12家飯店，以「恬適與精彩交融處」為其理念，旨在打造透過接觸居民、飲食、街道和文化感受前所未有讓人心情為之一亮的旅宿體驗。

本次JR東日本飯店集團進軍海外的第一個據點「JR東日本大飯店台北（暫名）」即是以「Hotel Metropolitan」品牌為本，融合豪華品牌「東京站大飯店」的精華，目標打造從硬體到軟體都更添質感的豪華型旅館。讓國人及全球的旅客在台灣也能享受專業頂尖且充滿日本風情的「日式飯店服務」。

JR東日本大飯店台北（Hotel Metropolitan Premier Taipei）佔地1,756坪，共21個樓層（地上15層、地下6層），提供288間客房，同時設有餐廳、宴會廳、泳池、健身房、停車場等附屬設施。