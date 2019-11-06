遠傳、7-ELEVEN聯合展店 首創數位便利體驗店
2019-11-06 14:11
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
遠傳（4904）近年來不斷從跨業結盟中尋找轉型契機，今年在桃園中壢、新竹站前與路易莎咖啡合作數位體驗咖啡館，包括來客數、電信銷售服務表現都呈現跳躍式成長；今（6）日宣布攜手7-ELEVEN聯合展店，首創全台第一間電信X超商的數位體驗門市，結合便利超商與遠傳門市，拓展數位生活圈提供全方位的服務。
全新開幕的台北南昌數位便利體驗門市，聚焦便利商店高頻率的來客量，且鄰近住商及學區精華地段的古亭捷運站，不僅可創造彼此的導客效益，對於營運成效更有實質助益。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
對於消費者習慣至超商繳費、取貨、購買飲料零食等多元且快速消費行為，遠傳重新定義「便利經濟」，導入iPad行動銷售服務，無論是申辦門號、數據或數位內容等相關服務，提供走動式的貼身服務。
遠傳表示，店內產品櫃架及櫃台動線設計更是整合雙方銷售優勢，期望帶給消費者嶄新的數位零售體驗；因應5G網路時代的來臨，遠傳與7-ELEVEN共創便利生活圈，深化消費者的食衣住行層面，藉由新型態的數位便利體驗門市，期望在未來5G生活場域中，無論是實體便利服務或是虛擬智慧生活，消費者都有機會體現科技與零售的結合應用。
留言