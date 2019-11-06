工研院攜手中鋼 打造鋼鐵產業研發平台

2019-11-06 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



工研院攜手中鋼，於今（6）日啟動「鋼鐵產業研發平台」，未來，雙方將以中鋼出題工研院解題模式，共同進行高階材料、水資源以及智慧工安三大關鍵技術研發，推動台灣高階材料如半導體製程關鍵物料國產化、水資源再生優化利用、與打造安全工作環境等目標，以前瞻技術力助鋼鐵產業價值創新，邁向新藍海。