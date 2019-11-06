光陽電動機車 米蘭展吸睛
2019-11-06 12:50
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
光陽挺進年底全球壓軸也是最大的機車展，2019年米蘭國際機車大展（EICMA），其中KYMCO i-One智慧電動機車系列也在發表會上揭幕，KYMCO i-One DX運動版更是特別吸睛；另外，透過全新的電動重機設計架構，RevoNEX突破了傳統街跑重機的框架限制，將品牌精神推升到另一個層次。
光陽一直是國內市占率第一名的機車業者，近年來考量到電動車的發展，強化電動車的發展，去年在米蘭展的電動車展出，就讓許多的外國業者眼睛一亮，今年再度大手筆展出，KYMCO RevoNEX全電動的街跑重機，i-One是Ionex車能網全新外觀造型、125c.c.等級的白牌電動機車。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
光陽集團董事長柯勝峯表示，最關鍵的差異在於我們是以最先進的電動車平台打造非凡的高性能街跑重機，而非在電動街車上提供高性能。我們致力於運用最新科技創造出消費者內心渴望但至今仍無法實現的完美車款，RevoNEX將於2021年問市。
柯勝峯也表示，至於i-One的問世代表KYMCO 125cc等級電動車的新里程碑，與KYMCO為滿足市場不同需求，發展出異於「油電共用外觀」的全新機種策略。未來除了i-One，KYMCO會推出更亮麗造型、更智能科技、更強大性能、更高續航力的重型電動車產品。
留言