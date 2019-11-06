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六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

台北市南京東路三段上的威斯汀六福皇宮在去年12月正式熄燈後，迄今已閒置11個月，...
台北市南京東路三段上的威斯汀六福皇宮在去年12月正式熄燈後，迄今已閒置11個月，JR東日本飯店集團下午將和國泰人壽進行簽署合作協議，未來欲引進旗下飯店品牌，正式進軍台灣觀光市場。記者曾學仁／攝影
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JR東日本集團今（6）日與國泰人壽聯合召開發表會，宣布「JR東日本大飯店台北」將進軍台灣，台北威斯汀六福皇宮原址確定由日商JR東日本飯店集團接手，在六福皇宮退租後，國泰人壽成功找到新租客。

JR東日本集團宣布將於台灣開設海外首間豪華型旅館「JR東日本大飯店台北」，並預計於2021年正式開幕。

JR東日本飯店品牌之一的「Hotel Metropolitan」目前在日本擁有12家飯店，而此次JR東日本飯店集團進軍海外的第一個據點「JR東日本大飯店台北」即是以「Hotel Metropolitan」品牌為本。

JR東日本集團表示，在台北的據點將融合豪華品牌「東京站大飯店」的精華，目標打造從硬體到軟體都更添質感的豪華型旅館，並呈現充滿日本風情的「日式飯店服務」。

新飯店占地1,756坪，共21個樓層，包含地上15層、地下6層，提供288間客房，同時設有餐廳、宴會廳、泳池、健身房、停車場等。

據悉，JR東日本集團飯店首次跨海開業以及進軍台灣飯店界，幕後牽線為福華大飯店總裁廖東漢，去年底福泰飯店集團宣布與JR東日本飯店集團成為策略結盟夥伴，雙方共享資源合作海外市場，此次「JR東日本大飯店台北」來台，福泰飯店集團扮演關鍵角色。

未來「JR東日本大飯店台北」也將由捷福旅館管理顧問公司負責整體營運策略及管理，捷福為JR東日本集團飯店在台分公司捷爾東和福泰飯店集團關係企業子公司福康所合資成立，預期「JR東日本大飯店台北」未來將結合JR東日本集團接待國內外旅客的專業技術，及台灣親切暖心的飯店服務。

JR東日本集團飯店目前在日本共有49間飯店、7,378間房間，旗下品牌包括高檔品牌東京站大飯店（The Tokyo Station Hotel）、大都會大飯店（Metropolitan Hotels )、JR東日本METS飯店、Hotel Familio等。

台北市南京東路三段上的威斯汀六福皇宮在去年12月正式熄燈後，迄今已閒置11個月，...
台北市南京東路三段上的威斯汀六福皇宮在去年12月正式熄燈後，迄今已閒置11個月，JR東日本飯店集團下午將和國泰人壽進行簽署合作協議，未來欲引進旗下飯店品牌，正式進軍台灣觀光市場。記者曾學仁／攝影
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JR國泰人壽六福皇宮

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