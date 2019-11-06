親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

工研院、中鋼攜手成立平台 拚半導體關鍵材料國產化

2019-11-06 12:20經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

為協助台灣鋼鐵產業轉型升級，工研院今（6）日攜手中鋼啟動「鋼鐵產業研發平台」，第一步聚焦在高階材料、水資源以及智慧工安三大關鍵技術研發，未來將推動半導體等關鍵材料國產化、水資源再生優化利用，以及安全工作環境。

中鋼總經理王錫欽表示，中鋼集團多年不斷調整公司定位，從過去的鋼鐵製造者、鋼鐵供應者，到如今的工業材料供應者。在工業高端材料方面，現在中鋼集團已規劃投入半導體靶材等高階材料領域的開發，當前半導體靶材多仰賴進口，希望未來能達到替代進口，提升產業競爭力。

王錫欽還說，未來相關技術合作有賴與工研院等產學單位合作。中鋼每年投入20億在研發上面，其中產學合作佔7%，未來將力爭擴大至10%。

工研院副院長彭裕民指出，這次雙方合作的最大意義，是希望透過工研院累積多年的技術、產業調查能量及串接上、下游廠商的能力，可以協助中鋼為首的鋼鐵業，乃至所有產業做出貢獻。

除高端材料外，該平台也聚焦在水資源及工安，王錫欽說，對中鋼來說均是相當重要的領域。比如說水資源，現在因為氣候變遷，極端氣候越來越嚴重，雨水不來則已，一來驚人。

製造業生產一定要有穩定的水源，中鋼正致力水資源多樣化，包括都市污水再生、海水淡化等，可以取得比較穩定多元的水源。

最後工安，王錫欽稱，最重要的就是要導入人工智慧（AI）等新科技，希望可以打造更安全的工作環境。工研院以煉鋼廠中轉爐的傾鋼作業為例，這是一項危險且需要純熟操作技術的工作，未來將計劃開發虛擬實境（AR）平台，受訓員工可以透過擬真訓練環境，學習傾爐相關流程與工作時機。

為協助台灣鋼鐵產業轉型升級，工研院今（6）日攜手中鋼啟動「鋼鐵產業研發平台」，工...
為協助台灣鋼鐵產業轉型升級，工研院今（6）日攜手中鋼啟動「鋼鐵產業研發平台」，工研院副院長彭裕民（右二）、中鋼總經理王錫欽（左二）等人出席。 記者戴慧瑀／攝影
分享

中鋼工研院鋼鐵

相關新聞

響應26條參與大陸循環經濟？張子敬：失敗的很多

2019-11-06 09:29

群曜醫電攜吉林大學第三醫院 簽署臨床試驗合作計畫

2019-11-06 09:22

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

台商在東協／和鼎隆攻越南 12年蓋400廠

2019-11-06 00:23

台商在東協／簡智明高效率 30分鐘設計一座廠房

2019-11-06 00:22

寶成集團 助兩岸年輕人實踐創意

2019-11-06 00:14

創新論壇／井琪：5G服務 創新體驗

2019-11-05 23:46

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

策略行銷／薛承雄…特色經營 重塑財富新價值

2019-11-05 23:16

失智照護／認識失智症 適時伸援手

2019-11-05 23:16

古書今贏／競業禁止也要同理關懷

2019-11-05 23:16

賓士電動車 拚明年上路

2019-11-05 23:16

充電站商機 含金量高

2019-11-05 23:15

星國貿易平台 可借鏡

2019-11-05 23:14

管理錦囊／管理別人 先學習管理自己

2019-11-05 23:00

台灣品牌打敗歐美大廠 獲全球永續美妝最高榮譽

2019-11-05 21:38

長榮航深耕北美 登美國紐約時代廣場

2019-11-05 17:19

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

雙11逼近 3C通路商備戰

2019-11-05 14:39

樺晟世紀跨海結盟 推MIT風電組件

2019-11-05 14:39

2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32

補助政策改變 恐影響首購換電動車意願

2019-11-05 12:15

ITF國際旅展周五開跑 飯店線上旅展買氣已先增五成

2019-11-05 11:57

商業服務業景氣預測 至明年Q3仍是緩緩下降

2019-11-05 10:48

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

基本工資調高 296萬勞工勞保投保薪資直接調高了

2019-11-05 15:08

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

慣老闆怕了！明年起勞工打官司有這個靠山

2019-11-05 12:35

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高

2019-11-05 20:10

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

鴻海集團中國進口博覽會參展 秀半導體實力

2019-11-05 14:17

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

多元支付串會員經營 小七OPEN錢包導入icash Pay

2019-11-05 14:29

世紀鋼轉投資與丹麥商合組公司 攻風機組件市場

2019-11-05 13:02

台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47

基本工資明年調升 勞保局將逕予調高分級表

2019-11-05 14:39

迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

統一超商攜手愛金卡導入icash Pay 吸引無信用卡族

2019-11-05 20:14

RCEP完成談判 經部：與台灣7成貿易已零關稅

2019-11-05 12:46

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

網家先暖身 筆電業績狂增70%

2019-11-05 14:39

明年優惠減少 電動車申請補助案件大增

2019-11-05 14:39

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top