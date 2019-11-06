工研院、中鋼攜手成立平台 拚半導體關鍵材料國產化

2019-11-06 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北即時報導



為協助台灣鋼鐵產業轉型升級，工研院今（6）日攜手中鋼啟動「鋼鐵產業研發平台」，第一步聚焦在高階材料、水資源以及智慧工安三大關鍵技術研發，未來將推動半導體等關鍵材料國產化、水資源再生優化利用，以及安全工作環境。

中鋼總經理王錫欽表示，中鋼集團多年不斷調整公司定位，從過去的鋼鐵製造者、鋼鐵供應者，到如今的工業材料供應者。在工業高端材料方面，現在中鋼集團已規劃投入半導體靶材等高階材料領域的開發，當前半導體靶材多仰賴進口，希望未來能達到替代進口，提升產業競爭力。

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王錫欽還說，未來相關技術合作有賴與工研院等產學單位合作。中鋼每年投入20億在研發上面，其中產學合作佔7%，未來將力爭擴大至10%。

工研院副院長彭裕民指出，這次雙方合作的最大意義，是希望透過工研院累積多年的技術、產業調查能量及串接上、下游廠商的能力，可以協助中鋼為首的鋼鐵業，乃至所有產業做出貢獻。

除高端材料外，該平台也聚焦在水資源及工安，王錫欽說，對中鋼來說均是相當重要的領域。比如說水資源，現在因為氣候變遷，極端氣候越來越嚴重，雨水不來則已，一來驚人。

製造業生產一定要有穩定的水源，中鋼正致力水資源多樣化，包括都市污水再生、海水淡化等，可以取得比較穩定多元的水源。