網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 張國煒臉書 分享 facebook 星宇航空討論區今(6)日有網友分享一張由星宇航空董事長張國煒，於今年2月在臉書分享的照片，笑稱K董「太過份了啦！全世界只有您有，交代一下星宇小舖也賣一下殼啦」，意外釣出張國煒親自回應：「這是廠商特別訂製送我的啦，也沒得買啊。」該則留言一出，引來逾百人按讚。

有網友還查出K董的這個特製、獨一無二的手機殼，依照該廠商的價格標準約在一萬多元左右，網友稱，若是這個價位，只能跳過了。但從照片看出，該款手機殼似乎是iPhone xs的機款，讓有些網友質疑為何不出iPhone11最新款的手機殼，還笑稱K董「不能換手機了。」

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該則留言下方，有網友詢問如何加K董臉書，隨即有熱心網友建議，我們默默看就好，只要K董的設定是開放的PO文大家都可以看得到，「不要製造別人的困擾喔！」