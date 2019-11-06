親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

金正恩拆觀光村：平壤施壓韓美的「怪手外交」

全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

群曜醫電攜吉林大學第三醫院 簽署臨床試驗合作計畫

2019-11-06 09:22經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

光群雷（2461）轉投資的群曜醫電與吉林大學白求恩醫學部共同簽署「磁控膠囊內鏡在上消化道疾病篩查及早期診斷中的臨床應用研究」的臨床試驗合作項目，預定於第三附屬醫院（中日聯誼醫院）院區內進行。並為准入中國市場NMPA的審批作為臨床評估的重要依據，加速產品落地與獲證的時程。

群曜醫電規劃於今年底前完成現金增資2億元，增資後母公司光群雷將增加持股達四成。

群曜醫電的「磁控上消化道內視鏡 （InsightEyes EGD System）於台灣上市後，展開「立足台灣、放眼全球」的布局，為開拓中國大陸市場，除在江蘇無錫新高區設廠外，並分別與北京大學、吉林大學等指標性大學醫學部附屬醫院，進行臨床試驗項目合作簽約，以取得醫療權威專業背書。

群曜醫電「磁控上消化道內視鏡 」是採用有線磁控檢驗方式，比起坊間無線膠囊更具清晰、精確及可控性。

根據中國國家癌症中心2018公布「中國胃癌流行病學現狀」報告，胃癌在全球致死的有72.3萬人，中國的發病和死亡病例占全球一半。

根據中國消化科專家「金震東教授的調查報告」的統計數據顯示，中國胃疾患者總數超過3億，惟目前中國大陸在上消化道重大疾病早期篩查的比例偏低，於2012年僅實施2,250萬例的胃鏡檢察數量，並且民眾對於定期進行內鏡的意識普遍不足，加上內鏡檢查的恐懼心理，所以對比日本於45歲以上人群的檢查比例不足其20%。

早期癌的檢出率日本達70%，大陸僅15~20%，鑑於中國大陸政府目前對於人民健康的維護日益重視及人民健康觀念的提升推廣無痛、低風險的舒適性膠囊胃視鏡檢查，未來市場前景可期。

群曜醫電已展開中國醫療器械註冊程序，計畫最快於2020年底於中國大陸核准上市，為廣大醫療檢查提供最佳方案，並與各大醫療體系、中國上市醫療通路集團建立戰略合作項目，期能加快進入市場完成銷售布局。

群曜醫電與吉林大學白求恩醫學部共同簽署「磁控膠囊內鏡在上消化道疾病篩查及早期診斷...
群曜醫電與吉林大學白求恩醫學部共同簽署「磁控膠囊內鏡在上消化道疾病篩查及早期診斷中的臨床應用研究」的臨床試驗合作項目。 圖／業者提供
分享
群曜醫電與吉林大學白求恩醫學部共同簽署「磁控膠囊內鏡在上消化道疾病篩查及早期診斷...
群曜醫電與吉林大學白求恩醫學部共同簽署「磁控膠囊內鏡在上消化道疾病篩查及早期診斷中的臨床應用研究」的臨床試驗合作項目。 圖／業者提供
分享

相關新聞

響應26條參與大陸循環經濟？張子敬：失敗的很多

2019-11-06 09:29

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

台商在東協／和鼎隆攻越南 12年蓋400廠

2019-11-06 00:23

台商在東協／簡智明高效率 30分鐘設計一座廠房

2019-11-06 00:22

寶成集團 助兩岸年輕人實踐創意

2019-11-06 00:14

創新論壇／井琪：5G服務 創新體驗

2019-11-05 23:46

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

策略行銷／薛承雄…特色經營 重塑財富新價值

2019-11-05 23:16

失智照護／認識失智症 適時伸援手

2019-11-05 23:16

古書今贏／競業禁止也要同理關懷

2019-11-05 23:16

賓士電動車 拚明年上路

2019-11-05 23:16

充電站商機 含金量高

2019-11-05 23:15

星國貿易平台 可借鏡

2019-11-05 23:14

管理錦囊／管理別人 先學習管理自己

2019-11-05 23:00

台灣品牌打敗歐美大廠 獲全球永續美妝最高榮譽

2019-11-05 21:38

長榮航深耕北美 登美國紐約時代廣場

2019-11-05 17:19

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

雙11逼近 3C通路商備戰

2019-11-05 14:39

樺晟世紀跨海結盟 推MIT風電組件

2019-11-05 14:39

2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32

補助政策改變 恐影響首購換電動車意願

2019-11-05 12:15

ITF國際旅展周五開跑 飯店線上旅展買氣已先增五成

2019-11-05 11:57

商業服務業景氣預測 至明年Q3仍是緩緩下降

2019-11-05 10:48

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

5、60歲的人總提在台大的時候...張忠謀：美國未見

2019-11-05 12:12

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49

台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

基本工資調高 296萬勞工勞保投保薪資直接調高了

2019-11-05 15:08

行政執行破5500億 「最大欠戶」富邦銀一度欠15億

2019-11-05 11:54

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

慣老闆怕了！明年起勞工打官司有這個靠山

2019-11-05 12:35

台積電的成功，中小企業怎麼複製？從3個點下手！

2019-11-05 10:49

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

美債殖利率有望止跌反彈 上看1.85%

2019-11-05 10:43

勞退分級表109年修正 影響122萬人

2019-11-05 12:19

惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高

2019-11-05 20:10

日系外資調高環球晶評等 目標價上看450元

2019-11-05 11:46

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32

鴻海集團中國進口博覽會參展 秀半導體實力

2019-11-05 14:17

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

世紀鋼轉投資與丹麥商合組公司 攻風機組件市場

2019-11-05 13:02

多元支付串會員經營 小七OPEN錢包導入icash Pay

2019-11-05 14:29

台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47

基本工資明年調升 勞保局將逕予調高分級表

2019-11-05 14:39

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

RCEP完成談判 經部：與台灣7成貿易已零關稅

2019-11-05 12:46

網家先暖身 筆電業績狂增70%

2019-11-05 14:39

補助政策改變 恐影響首購換電動車意願

2019-11-05 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top