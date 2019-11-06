群曜醫電攜吉林大學第三醫院 簽署臨床試驗合作計畫

2019-11-06 09:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



光群雷（2461）轉投資的群曜醫電與吉林大學白求恩醫學部共同簽署「磁控膠囊內鏡在上消化道疾病篩查及早期診斷中的臨床應用研究」的臨床試驗合作項目，預定於第三附屬醫院（中日聯誼醫院）院區內進行。並為准入中國市場NMPA的審批作為臨床評估的重要依據，加速產品落地與獲證的時程。

群曜醫電規劃於今年底前完成現金增資2億元，增資後母公司光群雷將增加持股達四成。

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群曜醫電的「磁控上消化道內視鏡 （InsightEyes EGD System）於台灣上市後，展開「立足台灣、放眼全球」的布局，為開拓中國大陸市場，除在江蘇無錫新高區設廠外，並分別與北京大學、吉林大學等指標性大學醫學部附屬醫院，進行臨床試驗項目合作簽約，以取得醫療權威專業背書。

群曜醫電「磁控上消化道內視鏡 」是採用有線磁控檢驗方式，比起坊間無線膠囊更具清晰、精確及可控性。

根據中國國家癌症中心2018公布「中國胃癌流行病學現狀」報告，胃癌在全球致死的有72.3萬人，中國的發病和死亡病例占全球一半。

根據中國消化科專家「金震東教授的調查報告」的統計數據顯示，中國胃疾患者總數超過3億，惟目前中國大陸在上消化道重大疾病早期篩查的比例偏低，於2012年僅實施2,250萬例的胃鏡檢察數量，並且民眾對於定期進行內鏡的意識普遍不足，加上內鏡檢查的恐懼心理，所以對比日本於45歲以上人群的檢查比例不足其20%。

早期癌的檢出率日本達70%，大陸僅15~20%，鑑於中國大陸政府目前對於人民健康的維護日益重視及人民健康觀念的提升推廣無痛、低風險的舒適性膠囊胃視鏡檢查，未來市場前景可期。