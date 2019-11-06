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全台都會區死亡路口 7成車禍都中這招…

影響壽山動物園擴建 台糖：暫緩太陽光電招標

2019-11-06 09:19經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

針對近日媒體報導台糖公司「公開招標出租不適耕作地建置太陽能光電發電設施案」的選址（內門區腳帛寮段）影響壽山動物園的擴建計畫一事，台糖今（6）日表示，發展光電綠能是配合政府再生能源政策，對於外界的想法，不論來自民代、意見領袖或媒體，台糖都願意傾聽，相關招標公告將暫予撤下，以研擬更妥善與多贏的方案。

台糖指出，內門區腳帛寮段雖曾被規劃為高雄壽山動物園的擴建計畫預定地，然高雄市政府觀光局及壽山動物園也於108年3月拜會過台糖，並明白表示短期內無承租該區為動物園用地的相關規劃。

台糖表示，經進一步評估，在配合政府推動2025年太陽光電政策下，既為活化利用閒置山荒地，且依各項作業要點盤查，以較貧脊或欠缺水源，而規劃該地建置光電專區，加上該地非屬於第一級環境敏感地區，其選址程序嚴謹，只是在變更前當向在地居民及民意代表妥適溝通及傾聽意見，以更符合里仁為美的期待。

台糖太陽光電動物園

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