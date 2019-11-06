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寶成集團 助兩岸年輕人實踐創意

2019-11-06 00:14聯合報 林昉柔、張斯奇／綜合報導

所謂「取之於社會，用之於社會」，寶成國際集團在社會公益上便是最好的企業典範之一。寶成國際集團聯合中國青年創業就業基金會，共同創辦「裕元創新創業公益基金」，為青年創業、就業助力，尤以「兩岸青年交流」相關議題不遺餘力，支持辦理多項活動，讓兩岸青年的創新、創意得以實踐。

裕元創新創業公益基金為支持兩岸青年交流舉辦「2019美麗中山兩岸航拍影像青年交流...
裕元創新創業公益基金為支持兩岸青年交流舉辦「2019美麗中山兩岸航拍影像青年交流活動」。 圖／本報中山市傳真
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近日，裕元創新創業公益基金為支持兩岸青年交流，在廣東省中山市台協主辦與聯合報承辦，共同舉辦了「2019美麗中山兩岸航拍影像青年交流活動」，以時下最新潮的「航拍」為主軸，讓台灣創意拍攝手法與中山市本地資深影像工作者的交融之下，帶來不一樣的美麗與感動，也為兩岸青年帶來新思維。

裕元創新創業公益基金，旨在幫助青年創業就業。特別是支持、推動了許多退役運動員實現創業夢想，積極推廣體育公益事業；除此之外，在支持兩岸青少年交流活動也不遺餘力。

據悉，寶成國際集團於1969年成立，在經過五十年淬煉後，成為全球知名品牌運動鞋與休閒鞋製造行業領導者。發展至今，已轉型為產業控股公司的方式運作，藉由旗下轉投資公司致力於「製鞋」及「通路」二大核心業務之經營。集團旗下公司眾多，秉持著企業理念，集團不斷致力於公益事業發展，設立了裕元教育基金會等企業和社會團體。

青年創業

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