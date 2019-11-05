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種綠電影響壽山動物園擴建？台糖：配合政策也聽各界聲音

2019-11-05 22:25經濟日報 記者何秀玲／即時報導

有關近日媒體報導台糖公司「公開招標出租不適耕作地建置太陽能光電發電設施案」之選址(內門區腳帛寮段)影響壽山動物園之擴建計畫，台糖表示，發展光電綠能係配合政府再生能源政策，對於外界的想法，不論來自民代、意見領袖或媒體，台糖都願意傾聽，相關招標公告將暫予撤下，以研擬更妥善與多贏的方案。

台糖指出，內門區腳帛寮段雖曾被規劃為高雄壽山動物園的擴建計畫預定地，然高雄市政府觀光局及壽山動物園也於今年3月拜會過台糖，並明白表示短期內無承租該區為動物園用地之相關規劃。

爰經台糖評估，在配合政府推動2025年太陽光電政策下，既為活化利用閒置山荒地，且依各項作業要點盤查，以較貧脊或欠缺水源，而規畫該地建置光電專區，加上該地非屬於第一級環境敏感地區，其選址程序嚴謹，惟在變更前當向在地居民及民意代表妥適溝通及傾聽意見，以更符合里仁為美之期待。

台糖強調，台糖推行的公司業務，是建立在配合國家發展、守望社會環境以及公司永續經營的基礎上，讓有限的土地資源適地適所，最大綜效。

台糖太陽光電動物園

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