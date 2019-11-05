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貿聯10月營收20.57億元 今年次高

2019-11-05 19:20經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

貿聯今（5）日公布2019年10月營收為20.57億元，月增2.40%，年增10.99%，是今年次高，也是歷史次高，主要是受惠於各產品線出貨順暢，推升營收維持在高檔水準，展望第4季，預期仍可以維持年成長，明年展望則是審慎樂觀。

貿聯今天表示，該公司前幾個月營收表現較弱，10月營收恢復到平穩局面，目前資訊產品與電動車等各產品線，出貨表現順暢，算是平穩，預期第4季營運，仍可以較去年同期成長，至於是否也可以季成長，希望也能維持成長。

展望2020年，由於特斯拉(Tesla)大陸工廠進度超前，可望帶動明年貿聯在電動車產品的出貨量跟著成長，Tesla 副總裁陶琳表示，上海工廠已經具備生產能力，目前正等待相關官方審核流程。一旦審核通過，工廠馬上可以正式進行生產與銷售，預估每週產量將達到 3000 輛。

市場分析，Tesla 今年能否能達成36萬輛電動車的交車目標，關鍵就在於上海工廠的表現。工廠第一期年生產規模為 25 萬輛純電動車，包含 Model 3等系列車型。

之前，Tesla已宣布其上海工廠將會生產入門款車型 Model 3 的標準續航升級版本 (Standard Range Plus)，並開放讓一般大眾預訂，預計交車時間為6至10個月，同時該車型售價為人民幣35.58萬元起，預估第一批交車時間為2020年第1季。

亞系外資則指出，儘管貿聯在2016-2018年在特斯拉(Tesla)及IT部門年複合成長率分別達33%及47%，基期較高，使得2019年到2021的年複合成長恐將減緩為10%，但看好中國市場在電動車長期發展，預估貿聯來自特斯拉業績，2019年到2021年複合成長率達17%，由於貿聯具有利基市場及成長題材，且隨著毛利率持續增加，預估2019年到2021年每股純益年複合成長率12%，給予貿聯「優於大盤表現」評等，目標價上看236元。

貿聯電動車Tesla

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