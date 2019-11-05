櫃買中心攜手華南銀行旗山送愛 捐贈身心障礙車
2019-11-05 18:06
經濟日報 記者王奐敏
／即時報導
櫃買中心與華南銀行共同捐贈乙台身心障礙車給高雄市旗山醫院，以提升高雄大旗山地區醫療服務品質，並在今（5）日於旗山醫院舉辦捐贈儀式。
櫃買中心副總經理周惠美致詞時表示，有感於高雄大旗山地區幅員廣闊，醫療資源缺乏，希望透過今天的捐贈儀式，對旗山醫院70年以來的醫療貢獻表達實質支持，也希望能滿足大旗山地區行動不便者或老人家之就醫需求。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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今年也是櫃買中心與華南銀行連續第四年的公益合作，共同展現對偏鄉弱勢的關懷與回饋社會的用心。華南銀行副總經理李宗賢表示，每年與櫃買中心的公益合作相當有意義，也是台灣直接金融與間接金融相互合作的最好表現，共同推動台灣資本市場與社會公益之良性發展。
高雄旗山醫院院長曾孔彥指出，去年颱風天旗山醫院因為載送病患不幸發生重大車禍，造成一死一癱瘓的慘劇，讓醫院深感身心障礙車的重要性。這次感謝櫃買中心與華南銀行的愛心，正好為旗山醫院添購最需要的身心障礙車，相信將為大旗山地區民眾帶來更便利的醫療服務，即便颱風天生病，民眾也不用擔心接送安全。
「櫃買贏家生活卡」是台灣第一張證券市場聯名認同的信用卡，並由每年的簽帳金額提撥0.1%回饋金作公益， 2016年首次捐贈嘉義基督教醫院醫療巡迴車，2017年協助恆春基督教醫院之風災重建，2018年捐贈台東基督教醫院復康巴士，今年則捐贈身心障礙車予旗山醫院。櫃買中心與華南銀行未來也將持續合作關懷資源相對缺乏之偏鄉地區，為台灣社會貢獻一份心力。
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