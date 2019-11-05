櫃買中心攜手華南銀行旗山送愛 捐贈身心障礙車

2019-11-05 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／即時報導



櫃買中心與華南銀行共同捐贈乙台身心障礙車給高雄市旗山醫院，以提升高雄大旗山地區醫療服務品質，並在今（5）日於旗山醫院舉辦捐贈儀式。

櫃買中心副總經理周惠美致詞時表示，有感於高雄大旗山地區幅員廣闊，醫療資源缺乏，希望透過今天的捐贈儀式，對旗山醫院70年以來的醫療貢獻表達實質支持，也希望能滿足大旗山地區行動不便者或老人家之就醫需求。

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今年也是櫃買中心與華南銀行連續第四年的公益合作，共同展現對偏鄉弱勢的關懷與回饋社會的用心。華南銀行副總經理李宗賢表示，每年與櫃買中心的公益合作相當有意義，也是台灣直接金融與間接金融相互合作的最好表現，共同推動台灣資本市場與社會公益之良性發展。

高雄旗山醫院院長曾孔彥指出，去年颱風天旗山醫院因為載送病患不幸發生重大車禍，造成一死一癱瘓的慘劇，讓醫院深感身心障礙車的重要性。這次感謝櫃買中心與華南銀行的愛心，正好為旗山醫院添購最需要的身心障礙車，相信將為大旗山地區民眾帶來更便利的醫療服務，即便颱風天生病，民眾也不用擔心接送安全。