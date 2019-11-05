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驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

萬里雲完成600萬美元募資 在台設AI研發中心

2019-11-05 17:59經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

專精人工智慧的雲端服務提供商CloudMile萬里雲今（5）日宣布，完成由中華開發資本、萬豐資本、合作金庫創投共同投資的600萬美元Pre-B輪募資，資金主要用於拓展海外市場，並擴大研發能量，加速AI產品開發進程，目標為客戶提供一流的AI、雲端服務。

CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，CloudMile萬里雲創立兩年多便迅速在台灣、香港獲得超過300家客戶的青睞；為能更好的服務亞洲客戶，除了將在2020年正式進軍新加坡市場，並在新加坡設立營運總部、在台灣設立AI研發中心，要集合最傑出的人才、技術共同前進亞洲市場。

CloudMile萬里雲是由連續創業家劉永信於2017年所創辦，提供企業AI、雲端服務，是Google Cloud在台首例成功打造傳統產業導入AI案例的幕後推手。在累積大量實績下，CloudMile萬里雲率先獲得Google Cloud機器學習認證(Machine Learning Specialization)、資料分析認證(Data Analytics Specialization)、雲端基礎架構認證(Infrastructure Specialization)三項專業認證的核心策略合作夥伴。在今年更拿下Google Cloud金融、遊戲、媒體、零售、製造等產業的專家認證，實力備受肯定。

這些成績也讓創立不到三年的CloudMile萬里雲屢獲投資人認可，累積募得超過1000萬美元的資金。中華開發資本管理顧問副總經理郭大經指出，新創的能量能協助產業善用科技，促進升級，其中AI更被視為能顛覆產業發展的重要技術。CloudMile萬里雲過去除了幫助眾多客戶運用雲端技術，更有成功協助多家產業導入AI的經驗，深獲認可。

中華開發資本做為新創平台，以協助新創介接國際資源、拓展市場為目標；我們看好CloudMile萬里雲有實力提供更優質的AI、雲端服務，將業務觸角伸入亞洲市場，以推動更多亞洲企業藉由AI翻轉現有商業模式。因此，樂於與CloudMile萬里雲一同合作，將台灣新創推上國際舞台。

CloudMile萬里雲在今年進軍香港市場，迅速獲得媒體集團、跨境電商、國際零售業者、交通業者等客戶的支持。在台灣、香港的基礎之上，CloudMile萬里雲將在2020年正式進軍新加坡市場，並在新加坡設立營運總部。

劉永信表示，亞洲被看好是下一個全球的AI發展重鎮，像是電商、零售、製造業等領域更被視為是引爆市場動能的關鍵。而新加坡更是引領亞洲AI市場發展的核心樞紐，各家大廠無不積極布局；在過去兩年服務經驗的支持下，CloudMile萬里雲更有底氣面對競爭激烈的亞洲市場。目前我們已建立新加坡本地營運及技術團隊，未來更將把營運重心逐步移轉至新加坡，以更貼緊市場脈動，要以新加坡為灘頭堡，全力開拓亞洲市場版圖。

同時，CloudMile萬里雲也在台灣成立AI研發中心，將投注更多研發資源在零售、遊戲、健康醫療產業。劉永信認為，面對AI掀起的科技浪潮，各家企業無不思考如何採用新科技。CloudMile萬里雲的願景是協助企業實踐AI成為成長動能，我們期許AI研發中心推動更多AI技術落地，讓CloudMile萬里雲扮演客戶最好的技術夥伴，提供最適合他們的服務。

CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信(右)與營運長高斌桓。記者蕭君暉/攝...
CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信(右)與營運長高斌桓。記者蕭君暉/攝影
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萬里雲端服務新加坡

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