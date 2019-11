長榮航深耕北美 登美國紐約時代廣場

2019-11-05 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /即時報導



長榮航空深耕北美市場,現在大家到美國紐約時代廣場就可以看見長榮航空的身影。 圖/長榮航提供 分享 facebook 現在大家到美國紐約時代廣場就可以看見長榮航空的身影,為了讓全球旅客認識來自台灣、深耕北美市場的長榮航空,特別選在遊客絡繹不絕的紐約時代廣場刊登廣告,主打「Taipei, Your Best Gateway to Asia」。除了讓全球旅客更加了解長榮航空及其轉運優勢,也希望透過這樣的方式,將台灣行銷到全世界。

長榮航空表示,北美是長榮航空的主力市場之一,現有紐約、洛杉磯、芝加哥、舊金山、休士頓、西雅圖、溫哥華及多倫多共八條航線往返北美,每週可提供超過82個航班的服務,除了是台灣民眾赴美的首選,現在國外旅客搭乘的比例也逐年提升,此次特別選在北美非常具有指標性的紐約時代廣場,強打連續四年榮獲SKYTRAX五星級航空公司的長榮航空,邀請全球旅客利用其密集航班往返台灣,並透過其綿密的飛航網絡,快速前往亞洲各大城市」。

長榮航空説,此次廣告刊登的位置顯著醒目,在跨年倒數水晶球旁,也就是大家非常熟悉的麥當勞上方,希望讓每位造訪紐約時代廣場的遊客,能夠認識長榮航空,也藉此讓旅客了解,台北是轉機前往亞洲的首選。

長榮航空航網遍佈全球,無論是在美加、歐澳、東南亞、東北亞各地、包括紐約的時代廣場、巴黎的春天百貨、曼谷的The EmQuartier shopping mall、東京新宿及秋葉原車站等,都特別選定在地著名地標刊登大型戶外廣告,希望透過長榮航空遍布全球的航點及廣告,讓更多旅客看見台灣,將台灣行銷到全世界。