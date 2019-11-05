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長榮航深耕北美 登美國紐約時代廣場

2019-11-05 17:19經濟日報 記者黃文奇／即時報導

長榮航空深耕北美市場，現在大家到美國紐約時代廣場就可以看見長榮航空的身影。 圖／...
長榮航空深耕北美市場，現在大家到美國紐約時代廣場就可以看見長榮航空的身影。 圖／長榮航提供
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現在大家到美國紐約時代廣場就可以看見長榮航空的身影，為了讓全球旅客認識來自台灣、深耕北美市場的長榮航空，特別選在遊客絡繹不絕的紐約時代廣場刊登廣告，主打「Taipei, Your Best Gateway to Asia」。除了讓全球旅客更加了解長榮航空及其轉運優勢，也希望透過這樣的方式，將台灣行銷到全世界。

長榮航空表示，北美是長榮航空的主力市場之一，現有紐約、洛杉磯、芝加哥、舊金山、休士頓、西雅圖、溫哥華及多倫多共八條航線往返北美，每週可提供超過82個航班的服務，除了是台灣民眾赴美的首選，現在國外旅客搭乘的比例也逐年提升，此次特別選在北美非常具有指標性的紐約時代廣場，強打連續四年榮獲SKYTRAX五星級航空公司的長榮航空，邀請全球旅客利用其密集航班往返台灣，並透過其綿密的飛航網絡，快速前往亞洲各大城市」。

長榮航空説，此次廣告刊登的位置顯著醒目，在跨年倒數水晶球旁，也就是大家非常熟悉的麥當勞上方，希望讓每位造訪紐約時代廣場的遊客，能夠認識長榮航空，也藉此讓旅客了解，台北是轉機前往亞洲的首選。

長榮航空航網遍佈全球，無論是在美加、歐澳、東南亞、東北亞各地、包括紐約的時代廣場、巴黎的春天百貨、曼谷的The EmQuartier shopping mall、東京新宿及秋葉原車站等，都特別選定在地著名地標刊登大型戶外廣告，希望透過長榮航空遍布全球的航點及廣告，讓更多旅客看見台灣，將台灣行銷到全世界。

從現在起到2020年底，只要旅客來到紐約時代廣場，不論是即將到來的感恩節、聖誕節甚至是深受全球民眾矚目的跨年倒數，都有長榮航空陪伴左右，誠摯邀請所有遊客與長榮航一起在紐約時代廣場拍照打卡，搭乘長榮航空悠遊北美、作客台灣、暢遊亞洲。

長榮航空深耕北美市場，現在大家到美國紐約時代廣場就可以看見長榮航空的身影。 圖／...
長榮航空深耕北美市場，現在大家到美國紐約時代廣場就可以看見長榮航空的身影。 圖／長榮航提供
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長榮航空紐約廣告

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