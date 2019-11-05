萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才
專精人工智慧的雲端服務提供商CloudMile萬里雲宣今天布，完成由中華開發資本、萬豐資本、合作金庫創投共同投資的600萬美元Pre-B輪募資，資金主要用於拓展海外市場，並擴大研發能量，加速AI產品開發進程，目標為客戶提供一流的AI、雲端服務。
CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，CloudMile萬里雲創立兩年多便迅速在台灣、香港獲得超過300家客戶的青睞；為能更好的服務亞洲客戶，除了將在2020年正式進軍新加坡市場，並在新加坡設立營運總部、在台灣設立AI研發中心，要集合最傑出的人才、技術共同前進亞洲市場。
CloudMile萬里雲是由劉永信於2017年創辦，提供企業AI、雲端服務，是Google Cloud在台首例成功打造傳統產業導入AI案例的幕後推手。
今年更拿下Google Cloud金融、遊戲、媒體、零售、製造等產業的專家認證，創立不到三年累積募得超過1000萬美元的資金。
中華開發資本管理顧問副總經理郭大經指出，看好CloudMile萬里雲有實力提供更優質的AI、雲端服務，將業務觸角伸入亞洲市場，以推動更多亞洲企業藉由AI翻轉現有商業模式。
CloudMile萬里雲在今年進軍香港市場，迅速獲得媒體集團、跨境電商、國際零售業者、交通業者等客戶的支持。在台灣、香港的基礎之上，CloudMile萬里雲將在2020年正式進軍新加坡市場，並在新加坡設立營運總部。
劉永信表示，亞洲被看好是下一個全球的AI發展重鎮，像是電商、零售、製造業等領域更被視為是引爆市場動能的關鍵。而新加坡更是引領亞洲AI市場發展的核心樞紐，在過去兩年服務經驗的支持下CloudMile萬里雲更有底氣面對競爭激烈的亞洲市場，未來將把營運重心逐步移轉至新加坡，以更貼緊市場脈動，全力開拓亞洲市場版圖。
同時，CloudMile萬里雲也在台灣成立AI研發中心，將投注更多研發資源在零售、遊戲、健康醫療產業。
劉永信表示，將在台灣、香港、新加坡啟動徵才計畫，強力招募商務、技術人才，全力組建更好的在地服務團隊，預計員工規模將翻倍成長。
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