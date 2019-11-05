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CloudMile萬里雲獲600萬美元銀彈 2020進軍新加坡

2019-11-05 15:32經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

專精人工智慧（AI）的雲端服務提供商CloudMile萬里雲今（5）日宣布，完成由中華開發資本、萬豐資本、合作金庫創投共同投資的600萬美元Pre-B輪募資，資金主要用於拓展海外市場，並擴大研發能量，加速AI產品開發進程，目標為客戶提供一流的AI、雲端服務。

CloudMile萬里雲創辦人暨執行長劉永信表示，CloudMile萬里雲創立兩年多便迅速在台灣、香港獲得超過300家客戶的青睞；為能更好的服務亞洲客戶，除了將在2020年正式進軍新加坡市場，並在新加坡設立營運總部、在台灣設立AI研發中心，要集合最傑出的人才、技術共同前進亞洲市場。

CloudMile萬里雲是由連續創業家劉永信於2017年所創辦，提供企業AI、雲端服務，是Google Cloud在台首例成功打造傳統產業導入AI案例的幕後推手。率先獲得Google Cloud機器學習認證（Machine Learning Specialization）、資料分析認證（Data Analytics Specialization）、雲端基礎架構認證（Infrastructure Specialization）三項專業認證的核心策略合作夥伴。

創立不到三年，CloudMile萬里雲累積募得超過1,000萬美元的資金。中華開發資本管理顧問副總經理郭大經指出，CloudMile萬里雲過去除了幫助眾多客戶運用雲端技術，更有成功協助多家產業導入AI的經驗，深獲認可。中華開發資本做為新創平台，以協助新創介接國際資源、拓展市場為目標，看好CloudMile萬里雲有實力提供更優質的AI、雲端服務，將業務觸角伸入亞洲市場。

CloudMile萬里雲在今年進軍香港市場，迅速獲得媒體集團、跨境電商、國際零售業者、交通業者等客戶的支持。在台灣、香港的基礎之上，CloudMile萬里雲將在2020年正式進軍新加坡市場，並在新加坡設立營運總部。

劉永信表示，亞洲被看好是下一個全球的AI發展重鎮，像是電商、零售、製造業等領域更被視為是引爆市場動能的關鍵，新加坡更是引領亞洲AI市場發展的核心樞紐，各家大廠無不積極佈局；在過去兩年服務經驗的支持下，CloudMile萬里雲更有底氣面對競爭激烈的亞洲市場，目前已建立新加坡本地營運及技術團隊，未來更將把營運重心逐步移轉至新加坡，以更貼緊市場脈動。

除了在營運小有斬獲，CloudMile萬里雲在2019年投入產品開發的工作，先是與合作夥伴共同推出Multi-CDN管理平台MileCDN，協助品牌主優化網站成效、強化資安防護，並提供中國境內加速，以穩定與中國用戶的連線狀況。旗下MarTech公司Ainotam也推出AI智能內容優化工具Feedlio，並在11月推出智能廣告管理平台Loupe，將成為客戶的數位行銷策略智庫。

同時，CloudMile萬里雲也在台灣成立AI研發中心，將投注更多研發資源在零售、遊戲、健康醫療產業。劉永信認為，面對AI掀起的科技浪潮，各家企業無不思考如何採用新科技，「CloudMile萬里雲的願景，是協助企業實踐AI成為成長動能，期許AI研發中心推動更多AI技術落地，讓CloudMile萬里雲扮演客戶最好的技術夥伴，提供最適合他們的服務。」

CloudMile萬里雲也宣布，將在台灣、香港、新加坡啟動徵才計畫，強力招募商務、技術人才，全力組建更好的在地服務團隊，預計員工規模將翻倍成長。劉永信指出，在結合台灣強大的研發、技術實力，以及國際化的服務團隊下，CloudMile萬里雲有信心能提供亞洲客戶更優質的AI、雲端服務。也歡迎有志投入AI及雲端領域的優秀人才加入，一起探索亞洲市場。

CloudMile萬里雲營運長高斌桓及CloudMile萬里雲執行長劉永信。圖／...
CloudMile萬里雲營運長高斌桓及CloudMile萬里雲執行長劉永信。圖／CloudMile萬里雲提供
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