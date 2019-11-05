網家雙11暖慶行動端業績飆 PChome旅遊促銷接力登場
網路家庭（8044）雙11購物節暖慶告捷，旗下PChome 24h購物雙11暖身首波活動，攜手破萬間知名品牌，打造十二大主題商品會場，推出全站逾500萬種商品全面下殺一折起等優惠。網家表示，活動首日PChome 24h行動端業績相較去年，出現有55%大幅成長，其中筆電成長70％大幅激增，流行類商品和運動戶外用品也是首波銷售業績突起的黑馬。
綜觀各商品，網家發現，暖身期間以3C商品買氣最旺，包括GOPRO、Apple、滑鼠、筆電等，皆為主要搜尋關鍵字。手機通訊類銷售成長30%，以11月1日Apple Day中的系列商品最受消費者喜愛，iPhone11系列因規格升級、降價有感，過半的消費者入手時選擇信用卡分期支付，引爆大量的手機換機潮，AirPods第二代因價格優惠下殺，開賣三天有破萬銷量。
為讓消費者更實際感受雙11檔期的狂歡氣氛，PChome 24h在第二波活動中，加碼祭出超狂優惠回饋。網家指出，除了七大行動支付加碼回饋20%，另有36大銀行最高回饋3萬4,400元，最高享30期0利率，以及儲值購物再賺1000萬加碼金等優惠。看準趣味小遊戲正夯，PChome 24h購物也預計於11月9日，在社群平台Instagram推出「動嘴小遊戲」與「小丑臉拍照濾鏡」。
另，網家旗下PChome旅遊今（5）日也宣布，將為消費者提供一站購足旅遊服務，雙11期間推「亞洲最大豪華郵輪世界夢號行程」，獨家祭出每艙房折8,000元、限量第三人零元、贈送郵輪娛樂金200港幣等三大好禮。即日起至11月15日，PChome旅遊同步推出全球機票不限航點輸入折扣碼現折500元活動，至11月底團體旅遊結帳不限金額，享折扣1,111元。
網家執行長蔡凱文表示，近年來國人出國旅遊人次逐年增長，去年更創下1,664萬人次的新高紀錄，看準旅遊市場的發展潛力，PChome旅遊集結集團資源和優勢，不僅擁有超過千萬名會員，更享有P幣生態圈的強大點數優勢，PChome旅遊連結世界各地的旅遊資源，提供全球超過200多家航空公司機票，以及全世界超過60萬間飯店房源，讓消費者能輕鬆規劃所有旅遊行程。
網家今年啟動「ONE PChome」集團整合策略，推出超過千萬名會員的帳號直通功能，使用任一服務帳號，即可登入其他10大服務，消費者可以輕鬆賺取高回饋P幣，還可將P幣直接折抵消費。蔡凱文表示，PChome旅遊將能帶給消費者更多元的優惠回饋，全力滿足度假旅遊的全方位需求。
留言