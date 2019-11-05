LINE祭「雙11賺點四重奏」 有機會1元買iPhone 11 Pro

2019-11-05 15:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



越臨近雙11買氣越旺！LINE 購物觀察10月起，用戶使用比價搜尋功能的次數均值較過去幾月暴增，熱搜品項包含3C、流行精品、家電、美妝保養、美食生鮮等。LINE 購物以「更好買、更好玩、更好賺」策略，推出「1111全球狂購節」，除了以AI人工智慧比價搜尋功能讓用戶更精準快速搜出想買的商品，更祭出「雙11賺點四重奏」。

LINE宣布今（5）日起加碼衝買氣，包括第一重「天天許願點1下」、第二重「每日限量熱銷單品11% LINE POINTS 點數回饋」、第三重「雙11當日分享活動訊息賺紅包」、與第四重「單日消費滿新台幣兩百萬元有機會獲得30萬 LINE POINTS 點數回饋」。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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LINE規劃即日起至11月10日連續六天，用戶只要至「LINE 購物」官方帳號，點選圖文選單「許願點1下」，透過指定連結進入「LINE 購物 1111全球狂購節」活動頁，每天都可獲得一次搶好禮的機會，用戶將有機會以1元帶走iPhone 11 Pro。