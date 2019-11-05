國民狂歡節帶動買氣 松果10月營收年增62%
2019-11-05 14:52
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
松果購物（6740）於10月正式登錄興櫃市場，表現持續走紅，今（5）日公告10月營收2,655萬元，年增62%，刷新歷年同期新高；累計10月交易額將破13億元，較去年同期達85%的成長，顯見松果購物整體策略穩健帶動規模快速放大，為整體第4季表現帶來強勁挹注。迎接雙11購物節到來，松果以「數據」為核心，目標今年雙11交易額較去年同期成長超過100%。
松果表示，10月主要受惠居家換季商機湧現，緊抓全站消費主力品類推出自有造節「國民狂歡節」，強打擁有品質與價格雙優勢的MIT生活居家品項帶動買氣，亦掌握萬聖節親子消費力道，不僅透過線上祭出節慶商品助燃，也首度走到線下貼近消費客群，從品牌力及消費力上雙鋪成，墊起成長的新基石。
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松果總經理吳佩雯表示，今年雙11整體市場熱度更勝往年，戰線更提早開跑，進入11月以來買氣也已逐步顯現，松果雙11戰略上以數據為核心，全面從系統底層、商品策略、服務優化、科技助燃、異業增色等多面向布局，亦因應戰線走期切分為多波段的造節堆疊買氣，並透過遊戲化增進消費者回訪，再加上超過25萬件商品的有感下殺促動。
展望11月，松果「1111剁手狂歡節」已搶先開跑，首兩波時尚休閒日及超市百貨日已引發爆品搶購潮，眾多剁手族搶先下單預熱，包括「野人舒食」高蛋白舒肥雞胸、P&G洗衣膠球皆銷售達上萬個；緊接而來將祭出全站銷量第二的科技家電及質感居家雙強打衝刺買氣，持續搶進雙11大戰，可望為11月買氣再添新柴。
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