台船中鋼光輝輪命名典禮 今日登場
2019-11-05 14:36
經濟日報 記者吳秉鍇
／高雄即時報導
台船公司今（5）日在2號碼頭舉行中鋼運通訂造20.8萬載重噸的原料專輪-中鋼光輝輪命名典禮，由台船鄭文隆董事長與中鋼運通李新民董事長共同主持，並邀請中運陳總經理夫人劉惠芳女士為此輪命名及擲瓶。
「中鋼光輝輪」船長有299.7公尺，船寬50.0公尺，型深25.0公尺，滿載吃水18.5公尺，載重噸達208, 480噸。本輪採用台船自行研發的劍艏設計及量身打造的節能推進組合，再加上低風阻設計的住艙外型，均可有效達到節能、省油的效果。
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環保方面，引擎排煙皆符合國際海事組織（IMO）第二期排放標準。配有壓艙水處理器，能降低海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。因應智慧化IoT世代的來臨，更配置大數據收集之裝備與衛星網路架構，可謂是一艘兼具節能、環保、智慧的現代優質船舶。
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