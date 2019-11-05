親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

7、8月炙熱夏日的「金」，以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出來呈現。圖／公司提供
7、8月炙熱夏日的「金」，以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出來呈現。圖／公司提供
分享

最近YouTube流傳一支「不要去台灣」（Dont Go To Taiwan）的影片，成功讓世界看見台灣之美，讓台灣許多熱門的觀光景點被網軍討論著；華航2020年月厝以華航一甲子不忘初心為題，要把台灣最美的風景讓喜愛旅遊的人看見，2020年月曆以寶島之美盡收眼底，要讓大家看到台灣的美。

每年的歲末年終，新年度的月厝總會成為市場上討論的熱門議題，華航月厝近年來一直受到市場好評，2020年正逢華航60周年，華航想給國內外喜歡旅遊的旅客一份驚喜，月曆製作由「華航來自台灣」為發想，以「台灣今彩華航年華」為設計主題，展現台灣各地美景多種樣貌風情，有如華航60年一路走來，每個階段都訴說著不一樣的文化底蘊。

2020年「台灣今彩 華航年華」月曆精選六大台灣特色景致分別為，2020年的月曆封面以台灣財子壽印痕的紅龜粿，傳遞給旅客真誠的祝福，1、2月適逢過年佳節延續封面的「紅」，以孔廟代表台灣古蹟特有的氣質及華航初心的真摯；3、4月春天時節的「翠」，以票選為台灣八大私密景點的老梅石槽代表台灣盎然的春意與華航茁壯的精神。

5、6月則適逢春夏交織的「青」，以特色外型的龜山島代表台灣自然的生態並展現華航年輕的活力；7、8月炙熱夏日的「金」，以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出代表台灣宏偉的曙光，華航亮麗的啟程。

9、10月初秋的「黃」，以喻有台灣守護神之稱的霞海城隍廟代表台灣廟宇的簷，華航獻上最誠摯的平安祝福；11、12月進入冬季的「紫」，以台灣36個秘境之一的瓦盤鹽田代表台灣鹽田的靜謐優美。

九份霞海城隍廟有超過200年的歷史華麗的龍柱與廟簷呈現台灣廟宇建築之美。圖／公司...
九份霞海城隍廟有超過200年的歷史華麗的龍柱與廟簷呈現台灣廟宇建築之美。圖／公司提供
分享
11、12月井仔腳瓦盤鹽田，這個地方被稱為台灣36秘境之一。圖／公司提供
11、12月井仔腳瓦盤鹽田，這個地方被稱為台灣36秘境之一。圖／公司提供
分享
3、4月老梅石槽被CNN票選為台灣8大私密景點。圖／公司提供
3、4月老梅石槽被CNN票選為台灣8大私密景點。圖／公司提供
分享
1、2月以孔廟代表台灣古蹟特有的氣質。圖／公司提供
1、2月以孔廟代表台灣古蹟特有的氣質。圖／公司提供
分享
5、6月知名的「龜山八景」是宜蘭著名地標，是台灣海上生態公園的代表。圖／公司提供
5、6月知名的「龜山八景」是宜蘭著名地標，是台灣海上生態公園的代表。圖／公司提供
分享
2020年的月曆封面以台灣財子壽印痕的紅龜粿，傳遞給旅客真誠的祝福。圖／公司提供
2020年的月曆封面以台灣財子壽印痕的紅龜粿，傳遞給旅客真誠的祝福。圖／公司提供
分享

華航霞海城隍廟觀光景點

相關新聞

補助政策改變 恐影響首購換電動車意願

2019-11-05 12:15

ITF國際旅展周五開跑 飯店線上旅展買氣已先增五成

2019-11-05 11:57

商業服務業景氣預測 至明年Q3仍是緩緩下降

2019-11-05 10:48

舊照曝光...宣明智父子檔 孩子王的教育沒規範

2019-11-05 01:10

UA再下修全年財測 台系鏈：訂單不受影響

2019-11-05 00:53

全聯強攻電商 三招搶市

2019-11-05 00:18

光陽電動重機 米蘭上秀

2019-11-05 00:18

貿協將設台美經貿辦公室

2019-11-05 00:18

能源高峰論壇／王錫欽：離岸風電鏈 創造就業

2019-11-04 23:49

鋼市拐點 下季將擺脫低迷

2019-11-04 23:36

策略行銷／施純鎰 變身最嚴品管員

2019-11-04 22:52

商業興觀點／粉絲經濟變現

2019-11-04 22:51

管理錦囊／跨領域整合 厚植專業職能

2019-11-04 22:51

管理講堂／厚道經營 滿足顧客

2019-11-04 22:51

全聯搶攻電商 線上買提供分批取貨

2019-11-04 14:34

Yahoo結盟台彩 推主題刮刮樂

2019-11-04 14:34

搶攻雙11 電商掀「揪團」風

2019-11-04 14:34

通路大戰新風暴再起！全聯推出線上購左打電商右攻超商

2019-11-04 13:14

拚雙11兼做公益 Yahoo攜台彩推出「虎來寶」刮刮樂

2019-11-04 12:17

影／全球首款電商購物主題刮刮樂 虎來寶獻雙重驚喜

2019-11-04 11:40

元富證券包場挺國片 關懷喜憨兒議題

2019-11-04 11:15

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

雲端三雄訂單洗牌 廣達勝出

2019-11-04 23:33

張忠謀疾呼：留心AI衝擊帶來失業、貧富差距問題

2019-11-05 00:07

AirPods Pro追單 台系鏈大補

2019-11-04 23:30

離岸風場進補 世紀鋼再拿下一案

2019-11-04 19:11

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42

5、60歲的人總提在台大的時候...張忠謀：美國未見

2019-11-05 12:12

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49

企業OBU開戶 三階段鬆綁

2019-11-05 00:15

南山壽新推二代健檢外溢保單 三天賣破5,000張

2019-11-04 15:43

AirPods Pro賣到缺貨 供應鏈第4季添動能

2019-11-04 14:34

民間公司告華銀侵權 明日開庭

2019-11-04 14:26

台幣強升 攀近一年半高點

2019-11-04 23:57

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

UA再下修全年財測 台系鏈：訂單不受影響

2019-11-05 00:53

舊照曝光...宣明智父子檔 孩子王的教育沒規範

2019-11-05 01:10

街口、LINE Pay互相轉帳再等等 明年立院再審

2019-11-04 23:23

MLCC撥雲見日 被動元件雙雄暖

2019-11-04 14:34

南港世界明珠打造未來都市雛型 驚動Discovery

2019-11-04 17:34

中火減煤 台電：中部地區用電已不平衡

2019-11-04 14:34

鋼市拐點 下季將擺脫低迷

2019-11-04 23:36

兩類土地交易 恐課贈與稅

2019-11-04 23:29

伺服器代工毛利相對高 兵家必爭

2019-11-04 23:29

郭明錤：明年SLP、CCL價估升逾15%

2019-11-04 14:34

全聯強攻電商 三招搶市

2019-11-05 00:18

股匯雙漲！新台幣升7.4分收30.405元、逾一年三個月新高

2019-11-04 16:38

行政執行破5500億 「最大欠戶」富邦銀一度欠15億

2019-11-05 11:54

AirPods系列明年出貨量拚倍增

2019-11-04 14:34

越來越熱！境外資金專法申請匯回金額突破200億元

2019-11-04 15:12

台積電的成功，中小企業怎麼複製？從3個點下手！

2019-11-05 10:49

勞動事件法明年上路 9大突破護勞權

2019-11-04 14:34

Garmin攜SCOR進軍保險科技 首波與南山人壽合作

2019-11-04 18:53

高雄實價登錄逾5,000萬元最貴豪宅 京城占一半

2019-11-04 18:03

勞退分級表109年修正 影響122萬人

2019-11-05 12:19

雙11買基金空前優惠 單筆與定期定額全部0手續費

2019-11-04 19:11

金價看漲 未來六個月預測至1,600美元

2019-11-04 23:21

非蘋切入無線耳機 做大商機

2019-11-04 23:25

查光棍節低報通關 顧立雄：信用卡交易資料送財部

2019-11-04 14:34

慣老闆怕了！明年起勞工打官司有這個靠山

2019-11-05 12:35

雅虎刮刮樂全球首發 這位董座透露哥哥最開心

2019-11-04 14:57

康控能見度 看到明年

2019-11-04 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top