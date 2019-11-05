2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



7、8月炙熱夏日的「金」，以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出來呈現。圖／公司提供 分享 facebook

最近YouTube流傳一支「不要去台灣」（Dont Go To Taiwan）的影片，成功讓世界看見台灣之美，讓台灣許多熱門的觀光景點被網軍討論著；華航2020年月厝以華航一甲子不忘初心為題，要把台灣最美的風景讓喜愛旅遊的人看見，2020年月曆以寶島之美盡收眼底，要讓大家看到台灣的美。

每年的歲末年終，新年度的月厝總會成為市場上討論的熱門議題，華航月厝近年來一直受到市場好評，2020年正逢華航60周年，華航想給國內外喜歡旅遊的旅客一份驚喜，月曆製作由「華航來自台灣」為發想，以「台灣今彩華航年華」為設計主題，展現台灣各地美景多種樣貌風情，有如華航60年一路走來，每個階段都訴說著不一樣的文化底蘊。

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2020年「台灣今彩 華航年華」月曆精選六大台灣特色景致分別為，2020年的月曆封面以台灣財子壽印痕的紅龜粿，傳遞給旅客真誠的祝福，1、2月適逢過年佳節延續封面的「紅」，以孔廟代表台灣古蹟特有的氣質及華航初心的真摯；3、4月春天時節的「翠」，以票選為台灣八大私密景點的老梅石槽代表台灣盎然的春意與華航茁壯的精神。

5、6月則適逢春夏交織的「青」，以特色外型的龜山島代表台灣自然的生態並展現華航年輕的活力；7、8月炙熱夏日的「金」，以竹林雲霧交織成潑墨般的二寮日出代表台灣宏偉的曙光，華航亮麗的啟程。