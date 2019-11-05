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補助政策改變 恐影響首購換電動車意願

2019-11-05 12:15經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

明、後年確定不再直接補助新購機車，只補助「汰舊換新」，雖然機車汰舊新擴大補助，然而也因為首購族的優惠減少近期國內不少機車業者都有點擔心，會影響到年輕人首購的換電動車的意願。

國內生產機車及電動機車的業者上市公司當中包括三陽、宏佳騰及中華車，另外，沒有上市的知名品牌還有光陽、gogoro等，大家對於新年度的政策補助都相當注意，並沒有多評論，但都期望能有更多的政策來推動國內二輪產業長期發展。

汽車達人指出，經濟部工業局針對電動機車補助逐年減少政策已經拍扳，所以2020年的新購電動機車部分已從1萬元減至7,000元，現在環保署的補助政策也將調整為取消明年的電動機車新購補助，這兩項補助政策的調整，影響最大的莫過於首購族。

汽車達人也不諱言的表示，新的機車二輪補助方案，於年輕的首購族非常不利，隨著環保署新政策調整，取消明年的電動機車新購補助，如果沒有老車淘汰，將無法獲得環保署的電動機車補助，今年買電動車跟明年買整體的補助減少近6,000元。

也因政策的改變，最近這幾天，搶在年底買電動機車人增加，雖然補助方案昨日才出爐，然而這個市場氛圍早就激勵許多，Gogoro 10月份掛牌總數刷新紀錄，度躍升台灣前三大機車品牌，PBGN 聯盟市佔達 20.53 %、掛牌數突破1.67萬台，在新政策已經宣布後，現在已經是電動機車入手好時機，年底前購車熱潮將再現。

政策的補助改變最近這幾天，搶在年底買電動機車人增加。 記者黃淑惠／攝影
政策的補助改變最近這幾天，搶在年底買電動機車人增加。 記者黃淑惠／攝影
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電動機車環保電動車

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