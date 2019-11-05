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ITF國際旅展周五開跑 飯店線上旅展買氣已先增五成

2019-11-05 11:57經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

2019「ITF台北國際旅展」將在本周五登場，不少飯店業者線上旅展率先起跑試水溫，發現今年買氣頗旺，包括六福集團ITF線上旅展業績年增五成，晶華、雲朗集團買氣也增溫。飯店業者表示，價格仍是催化買氣的主要興奮劑，今年旅展優惠幅度大，吸引精打細算的消費者出籠，加上政府獎勵國旅政策成功帶動國旅風氣，另一方面，近期股市改寫29年多來高點新紀錄，也讓消費景氣出現增溫。

ITF台北國際旅展為全台最大的旅展，各家飯店競爭白熱化，近年戰火從現場延伸至線上，不少飯店業者線上旅展業績已超越展場業績，今年更為激烈，部份飯店業者在線上旅展推出史上最低價，成功帶動買氣。

六福表示，今年線上旅展推出史上最低的「六福莊動物樂遊趣‧住房專案」，以7,999元搶攻市場，再加上家長們高評價的「六福莊擁抱白犀牛‧住房專案」助攻，優惠價格14,999元吸引民眾下訂，成功引起第一波搶購風，截至目前為止，線上旅展業績已較去年成長五成。

時逢尾牙時節，旗下萬怡酒店的敘日餐券商品也頗獲民眾青睞，許多民眾趁此機會搶便宜。預估今年整體旅展業績目標為成長至4,000萬元。

晶華表示，今年舉辦的快閃店和線上旅展同時於10月下旬開賣，截至昨日的銷售數字，快閃店共銷售1,200萬，線上約3,600萬，買氣表現不俗，後續線上旅展仍有一周銷售期間，加上周五登場的旅展現場，估今年整體旅展業績將超過1.2億元，較去年成長。

雲朗集團表示，線上旅展開賣以來以每張2,250 元的雲朗觀光翰品／兆品／品文旅環保聯合住宿券最後歡迎，其次為每張10,000元雲品溫泉酒店經典山景住宿券，可享一泊二食與館內設施使用36小時。

另外在高單價的「套券」、可住宿豪華湖景套房1晚與經典湖景房3晚，每套44,650元，銷售成績亦斐然。

整體來看，線上旅展上線至今，總體銷售業績與去年同期相比已成長5%，在11月8日旅展現場開賣後，總體業績目標有望成長10~20%。

買氣

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