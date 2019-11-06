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打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18104BeAGiver掌聲

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

叛逆青春 愈打交情愈好

何炳霖高中其實是班長，記了不少功，原以為功過可以相抵，事實不然！連他在廁所輕鬆吹口哨，廁所出來也被教官記警告，年少輕狂血氣方剛，教官愈不准，他卻愈想做。辭修高一被退學，國文恩師介紹他去念大誠高中，但他高二又休學，寧願和打架咖一起蹲補習班。

他說：「高中念辭修，看同學不爽，約幹架，被記過；看別人打架，被說我吆喝助威，被記過；沒事放鬆喜歡吹口哨，也被記過。點數集滿了，我都不知道，高一放暑假，快樂坐校車回家，等我的竟是退學通知單。那是我人生第一次的挫折，不是怕沒學校念，而是看到父母難過和失望的表情，自己第一次覺得痛。」

叛逆青春講義氣，還真的打出好交情！何炳霖父母本來在重慶北路開麵包雜貨店，結果父親投資海產店失利，對方捲款潛逃，何家六口連住的地方都沒有，一家人被打散了，收留他住宿吃飯的都是打架咖，其中一位張國祥目前是全球知名美商Devolver Digital亞太地區副總裁，曾經參與MMO《魔劍（Shadowbane）》等遊戲軟體專案開發，也在北京大學軟件與微電子學院擔任副教授。兩人愈老愈好，近年碰面還會一起給張媽媽上香，何炳霖感謝張媽媽、以及當年另一位收容他的劉媽媽，對他視如己出。

月光族擺攤 一卡皮箱學會放下身段

高中玩過一輪，何炳霖用同等學歷擠進那個年代的大學窄門，考上文化大學大傳系。畢業後，曾在花仙子擔任行銷經理，當時花仙子準備從上櫃轉上市，開放員工認股，他有二十張扣打，但他沒錢，於是他和太太在台北市南京東路五段的珍珠城大戲院前（現已歇業）擺攤賣飾品。

「你不知道，打開皮箱要多大的勇氣！」何炳霖超怕沒生意，尤其刮風下雨更顯孤單，經常連雙手都顯多餘，只能東擦西抺的自己裝忙。他更擔心碰到認識的人，怕被笑。那時他已掌握花仙子一年三、四千萬的廣告費，尼爾森行銷研究顧問公司的人經常要到花仙子向他簡報市場訊息，尼爾森辦公室就在他擺攤的附近，他超怕遇到尼爾森的人。何炳霖笑說，雖然成功躲過尼爾森，卻碰到之前廣告公司的副總，還看到花仙子老闆全家到珍珠城大戲院看電影，他和太太趕快丟下攤子躲起來。

何炳霖發揮廣告行銷專長，三個月賺十萬，成功認股。他不吆喝攬客，但會商品陳列、舖上好看的底布、寫POP海報，選在燈光好、有spotlight的位置，放上貴森森的郵購DM賣1280元、他賣700元，他也清楚知道他的消費族群是中年婦女和外傭，第一次自己一人擺攤，當天業績破萬，打敗附近一起擺攤的港仔。

何炳霖指導工作夥伴挑咖啡豆技巧(照片提供：104掌聲)
何炳霖指導工作夥伴挑咖啡豆技巧(照片提供：104掌聲)
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先蹲後跳 穩紮穩打

「那天，我忙著開會，但我太太硬要和我吃中飯。她突然拿出一張超音波照片，原來我要當爸爸了！然後兩人就哭成一團。」何炳霖和太太原本只想當「頂客族」，結婚十年才生兒子，迎接老天賜予的生命之禮，他用創業為一家三口打拼。

不過，何炳霖當時已是廣告公司的高階主管，冒然投入創業，機會成本也高！他請太太先負責現場，他當背後金主和管理者，他下班後，再去現場看看。夫妻同心先賣過果醋和複合式餐飲，逐漸懂得創業開店是怎麼回事之後，他想開一家「可以複製」的店，於是創立cama。

「我媽說，我小時候學走路，一定是一步踩得很穩，再踏向下一步。」何炳霖對創業保守小心，總先想最壞的打算，承擔可以冒的風險，對咖啡以外的品項和加盟制度也顯得小心翼翼，和年少輕狂的恣意妄為很不同。何炳霖說，這是缺點，也是優點，三次創業最叫他心痛的，不是誤判消費族群、不是忽略淡旺季之分、不是禮盒滯銷，而是人心背叛與人性衝擊，工讀生一路栽培四年到店長，到頭來卻作帳三百多萬。何炳霖如何走過人性的背叛，迎向cama上櫃之日？

照片提供：104掌聲
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