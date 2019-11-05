商業服務業景氣預測 至明年Q3仍是緩緩下降
2019-11-05 10:48
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
商研院今（5）日公布最新「商業服務業」景氣預測，至明年3月景氣仍繼續緩緩減速下降。
此外，商研院表示，台商回流效應持續擴散，但目前卻尚未見普及服務業，加上受到國際政經紛擾影響，國內就業、銷售、物流與金融部門仍見積弱不振，建議景氣激勵措施宜採市場導向的「精準行銷」商業模式與策略。
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商研院指出，從領先指標的各子指標循環趨勢中發現，「實質民間固定資本形成」雖持續加速向上，「服務業貿易收支逆差」亦持續改善，但「運輸倉儲實質GDP」、「商業服務業僱員淨進入率」、「失業給付初次認定受理案件」與「商業服務業股價指數」則均繼續往下。
商研院進一步指出，近來掀起台商回流潮，生產基地加速轉移及轉單效應持續發酵，有望翻轉台灣30年來國際直接投資出多進少，所形成的低投資、低成長、低薪化三低「悶經濟」趨勢。
但，商研院也提醒，跳脫傳統依賴外勞的生產方式，超越僅限於「數位優化」的「智慧製造」模式，進而發展臻於真正「數位轉型」的市場導向「新製造」（C2M），才能使台商回流加速投資不致加重傳統脆弱結構的額外承載，反而一舉促進結構的轉型升級，工業革命配合服務業革命，營造「價值驅動」「數位驅動」新經濟。
商研院指出，近來國際政經不安情勢持續擴散，各國紛紛下修經濟成長預測，唯獨台灣受惠於台商回流與轉單效應，總體經濟成長難得逆勢上修，但其效果仍未見全面普及於整體服務業。因此，預測到2020年第一季仍是緩緩下降之局，顯示景氣繼續下降趨勢存在，雖下行速度已有明顯減緩，但抗衰措施仍只宜繼續加強不宜遲緩。
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