親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

台灣夜市這小甜點紅到國外 日本人直誇：肯定會大流行

王瞳沒力了 超強正宮馬妻咬出新事證告到底

搶電商生意！PXGo!全聯線上購推超殺箱購 還可分批取貨

2019-11-04 21:05經濟日報 記者何秀玲／即時報導

全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」4日正式對外公開，要搶電商和好市多生意，除了推出超市首見，強調提供消費者最需要的「分批取貨」功能之外，箱購商品更有宅配服務；全聯執行長謝健南說，明年上半年還將推實體電商，鼓勵到店取貨，以帶來額外消費，但也可宅配到府，不過外送平台目前尚未確定。

謝健南表示，今年10月底「PXGo!全聯線上購」試營運，提出「分批取貨」功能，以消費者高頻度購買的商品為主、或具有鮮度、及不希望在家裡囤貨的商品，例如衛生紙或是尿布等體積大或是重量重的商品，分批取貨可省去搬運商品的時間，目前有500項商品，包括生鮮。

另外，也提供具有團購概念的商品贈與親友功能。

箱購主打批量購買、宅配到府，今日中午12點以前訂購，隔日到貨，目前與宅配通合作，生鮮配送則有相關配合廠商；謝健南說，全聯商品是以迎接雙11的心情與消費者互動，箱購價格甚至可能比好市多還便宜。

明年上半年全聯將推「實體電商」，則不強調分批取貨功能，但可解決以往消費者走到店中，才發現缺貨的狀況；消費者可在所在地三公里內的全聯訂購商品，從中知道商品庫存；未來可能會規劃取貨專區，因消費者已在網路付款，到店可立即取貨，節省排隊時間。

謝健南指出，希望鼓勵消費者可到店取貨，如此也能為實體店鋪帶來額外消費，宅配功能則不會強推，若要配送則有額外運費，目前還未確定外送的平台。

全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」4日正式對外公開。記者何秀玲/攝影
全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」4日正式對外公開。記者何秀玲/攝影
分享

全聯電商好市多

相關新聞

Yahoo結盟台彩 推主題刮刮樂

2019-11-04 14:34

搶攻雙11 電商掀「揪團」風

2019-11-04 14:34

通路大戰新風暴再起！全聯推出線上購左打電商右攻超商

2019-11-04 13:14

拚雙11兼做公益 Yahoo攜台彩推出「虎來寶」刮刮樂

2019-11-04 12:17

影／全球首款電商購物主題刮刮樂 虎來寶獻雙重驚喜

2019-11-04 11:40

元富證券包場挺國片 關懷喜憨兒議題

2019-11-04 11:15

大師論壇／吳自心：推動ESG 全球新趨勢

2019-11-04 00:00

林伯豐 獲日最高榮譽勳章

2019-11-03 23:44

熱門文章

台積後市強 目標價外資喊到424

2019-11-03 23:17

亞太私募 台灣大可能參與

2019-11-03 23:56

鴻海威州廠釋單 台廠受惠

2019-11-03 23:53

瘦子也要瘦身 信用卡忙清呆卡

2019-11-04 00:10

南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公

2019-11-04 11:35

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top