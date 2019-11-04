搶電商生意！PXGo!全聯線上購推超殺箱購 還可分批取貨

2019-11-04 21:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」4日正式對外公開，要搶電商和好市多生意，除了推出超市首見，強調提供消費者最需要的「分批取貨」功能之外，箱購商品更有宅配服務；全聯執行長謝健南說，明年上半年還將推實體電商，鼓勵到店取貨，以帶來額外消費，但也可宅配到府，不過外送平台目前尚未確定。

謝健南表示，今年10月底「PXGo!全聯線上購」試營運，提出「分批取貨」功能，以消費者高頻度購買的商品為主、或具有鮮度、及不希望在家裡囤貨的商品，例如衛生紙或是尿布等體積大或是重量重的商品，分批取貨可省去搬運商品的時間，目前有500項商品，包括生鮮。

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另外，也提供具有團購概念的商品贈與親友功能。

箱購主打批量購買、宅配到府，今日中午12點以前訂購，隔日到貨，目前與宅配通合作，生鮮配送則有相關配合廠商；謝健南說，全聯商品是以迎接雙11的心情與消費者互動，箱購價格甚至可能比好市多還便宜。

明年上半年全聯將推「實體電商」，則不強調分批取貨功能，但可解決以往消費者走到店中，才發現缺貨的狀況；消費者可在所在地三公里內的全聯訂購商品，從中知道商品庫存；未來可能會規劃取貨專區，因消費者已在網路付款，到店可立即取貨，節省排隊時間。