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佐登-KY發表高端新產品 有望拉升第4季營收

2019-11-04 19:20經濟日報 記者陳書璿／即時報導

佐登-KY（4190）今(4)日發表高端新產品BA-5肌密抗皺活姸霜，新產品將在11月22日於中國與台灣兩地同步推出，該新產品客單價8,800元，為目前全產品線售價最高商品。佐登表示，看好新產品在頂級市場的產品銷售成績，有機會成為拉升第4季營收，有機會創去年3月以來的單季新高紀錄，更是讓今年全年營收與去年持平的關鍵。

佐登-KY表示，美容產業第4季為主要旺季，除了各門店的優惠活動助攻業績，大陸市場還有雙11檔期助陣，目前公司亦有商品上架在中國電商通路，預期11月營收將有不俗的表現。

佐登表示，自結尚未出爐，但今年第3季營收可能較去年同期7.78億元略微下滑一些，但毛利率將維持水準。主要是因為台灣區天氣狀況多有不佳，影響會員至店消費次數，加上今年以來身體美容課程轉換醫美課程活動結束，勾兌減少也影響整體收入。

佐登妮絲自2015年啟動研發專案，積極與國外團隊合作，提出各項保養新觀念與投入專利原料研發，2018年，佐登妮絲使用獨家原料Caritas JD推出自行研發生產之高單價頂級抗老保養品「BA-5 肌密抗皺原液」，上市後好評不斷，屢創銷售業績。今年推出BA-5頂級抗老系列最新產品BA-5肌密抗皺活妍霜。佐登表示，新品檔期的銷售目標為台灣3萬瓶、中國6萬瓶，目前除BA-5 肌密抗皺原液外，尚有BA-5肌密抗皺活妍霜以及BA-5肌密抗皺精華液，未來將以不同的產品組合推出。

佐登-KY總經理陳佳琦表示，截至10月，全球分店已達639家，公司目標今年底要衝破700家門市，並看好第4季旺季效應和新品效應有助營收持續上攻。

陳佳琦表示，除了新品研發，公司也將持續拓展門市與授權加盟，希望年底前達到全球SPA館門市突破700家，並增加更多零售通路。此外，公司亦積極布局大陸醫美市場，陸續在廣州、廈門、武漢、成都成立醫美診所，預計明年會在北京、長沙、南寧、杭州開設診所，持續強化生美與醫美的整合，期許在生美與醫美整合服務中，鞏固會員關係、深化客戶服務。

佐登妮絲推出高端新產品：BA-5肌密抗皺活妍霜，搶攻頂級抗老市場。佐登妮絲集團總...
佐登妮絲推出高端新產品：BA-5肌密抗皺活妍霜，搶攻頂級抗老市場。佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦(左起)，佐登妮絲新品上市秀活動嘉賓陳德容。記者陳書璿/拍攝
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佐登妮絲營收醫美

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