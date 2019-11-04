佐登-KY發表高端新產品 有望拉升第4季營收

2019-11-04 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



佐登-KY（4190）今(4)日發表高端新產品BA-5肌密抗皺活姸霜，新產品將在11月22日於中國與台灣兩地同步推出，該新產品客單價8,800元，為目前全產品線售價最高商品。佐登表示，看好新產品在頂級市場的產品銷售成績，有機會成為拉升第4季營收，有機會創去年3月以來的單季新高紀錄，更是讓今年全年營收與去年持平的關鍵。

佐登-KY表示，美容產業第4季為主要旺季，除了各門店的優惠活動助攻業績，大陸市場還有雙11檔期助陣，目前公司亦有商品上架在中國電商通路，預期11月營收將有不俗的表現。

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佐登表示，自結尚未出爐，但今年第3季營收可能較去年同期7.78億元略微下滑一些，但毛利率將維持水準。主要是因為台灣區天氣狀況多有不佳，影響會員至店消費次數，加上今年以來身體美容課程轉換醫美課程活動結束，勾兌減少也影響整體收入。

佐登妮絲自2015年啟動研發專案，積極與國外團隊合作，提出各項保養新觀念與投入專利原料研發，2018年，佐登妮絲使用獨家原料Caritas JD推出自行研發生產之高單價頂級抗老保養品「BA-5 肌密抗皺原液」，上市後好評不斷，屢創銷售業績。今年推出BA-5頂級抗老系列最新產品BA-5肌密抗皺活妍霜。佐登表示，新品檔期的銷售目標為台灣3萬瓶、中國6萬瓶，目前除BA-5 肌密抗皺原液外，尚有BA-5肌密抗皺活妍霜以及BA-5肌密抗皺精華液，未來將以不同的產品組合推出。

佐登-KY總經理陳佳琦表示，截至10月，全球分店已達639家，公司目標今年底要衝破700家門市，並看好第4季旺季效應和新品效應有助營收持續上攻。