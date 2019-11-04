電商興起衝擊 全國電等實體通路進行營運變革

2019-11-04 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



因應電商興起的衝擊，主力實體通路包括全國電、大同旗下的大同3C紛紛進行營運變革。全國電加碼中大型Digital City(簡稱DC店)的展店數，今年已增加六家，業績佔比躍上一成。

全國電表示，以今年10月初與去年底相比店數約相當，維持在323家上下，其中傳統店將再朝向二代店發展，因商圈轉移或店租到期有部分服務據點調整；以中大型坪數為主的DC店，新品牌效益浮現帶動整體業績表現，目前已有11家DC店全年業績約占整體業績的10%，扮演業績成長的動能。

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原有的「全國電子」品牌訴求專業、親切、足感心，成為台灣民眾智慧生活的好鄰居；新品牌的「Digital City」以最新潮的3C賣場為目標，店面坪數增大、時尚的裝潢風格、更新潮豐富的3C家電商品及服務選擇。

1至9月全國電營收138.41億，年增5.5%。法人預估，今年全國電營收可望打破歷年新高，可望挑戰170至175億元。全國電指出，將既有的傳統門市改裝成為二代店，提供舒適購物的體驗；DC店則以情境式體驗讓消費者擁有全新的3C購物經驗。雙品牌策略在門市展店風格互異，但各有訴求、具有互補效益。

大同3C表示，維持150家以上的經濟規模的展店數，從年初的180家縮減一成，集中人力在各店的服務、新商品銷售，成為明年業績成長動能。

大同3C今年進行門市整頓，評估商圈點位、人潮與後續潛力後，縮編績效不佳門市同時進行整體人力審視與調整，去蕪存菁後可降低整體營業支出，並提升營業淨利，後續門市營運除販售外，更專注於在消費流程中帶給消費者更加暖心有溫度的服務體驗。