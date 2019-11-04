沒有S.H.E一樣賺！華研上半年將分派現金股利4.5元

2019-11-04 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



沒有S.H.E一樣賺！華研（8446）今（4）日公告，董事會決議分派現金股利4.5元，本次配發股利所屬期間主要為今年上半年之盈餘，優於法人所估的3.7元。

華研表示，公司長期以來獲利成長穩定，並具備穩定的現金流，今年股東會通過修訂公司章程，增加可按季分配股利之規定，以強化股東投資效益，期中盈餘分配案依循公司的股利政策進行。

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雖然實體音樂產品銷售減少，但聽音樂的需求轉換為使用付費訂閱音樂串流平台或下載音樂，歌曲授權予各個數位音樂平台成為華研音樂收入比重最高的業務。

傳唱度高的豐富曲庫加上公司的授權策略，歌曲IP價值對華研音樂業績成長的貢獻，也顯現在公司財報上，目前華研營收結構，約為實體產品1%、授權63%、演藝經紀36%，今年上半年營收7.1億元，稅後純益2.81億元，年增12.8％，每股純益5.31元。