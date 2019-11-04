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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

高雄實價登錄逾5,000萬元最貴豪宅 京城占一半

2019-11-04 18:03經濟日報 記者林政鋒／即時報導

高雄今年已揭露的實價登錄資訊，單戶超過5000萬元的豪宅共25戶成交，其中京城集團有12戶、占比約五成，坐穩高雄豪宅銷售王寶座。其他知名豪宅包括國揚「國硯」、皇苑「世紀館」、百立「海洋帝寶」、國泰「馥建築」、宏舜「HH大樓」等，都受到市場矚目。

京城建設協理周敬恆說，今年成交的物件分別為「京城King Park」9戶、鉅誕1戶、京城凱悅1戶及綠翡翠1戶，除京城凱悅位於南高雄愛河旁，其餘成交案件均位於北高雄的博愛特區。可以看出高雄目前不但中、小坪數熱賣，豪宅房市也相當熱絡。其中「京城King Park」成交創近期的高價。

就高雄市歷史成交總價來看，最高總價記錄也是「京城King Park」個案創下，在108年7月成交的單戶總價1.85億元創下記錄，是有大樓店面以外、高雄實價登錄最高價。

成交單價來說，排名第一為「京城King Park」，以59.4萬元奪冠，第二名為HH大樓的57.3萬元及第三名43.2萬元的百立海洋帝寶。

資深建商說，除了京城以外，高雄其他知名豪宅包括國揚「國硯」、皇苑「世紀館」、國泰「馥建築」、宏舜「HH大樓」等，都是港都豪宅知名品牌，受到金字塔客層矚目。

「京城King Park」成交單價創近期高雄實價登錄新高。京城提供
「京城King Park」成交單價創近期高雄實價登錄新高。京城提供
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豪宅國泰實價登錄

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