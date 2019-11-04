高雄實價登錄逾5,000萬元最貴豪宅 京城占一半

2019-11-04 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／即時報導



高雄今年已揭露的實價登錄資訊，單戶超過5000萬元的豪宅共25戶成交，其中京城集團有12戶、占比約五成，坐穩高雄豪宅銷售王寶座。其他知名豪宅包括國揚「國硯」、皇苑「世紀館」、百立「海洋帝寶」、國泰「馥建築」、宏舜「HH大樓」等，都受到市場矚目。

京城建設協理周敬恆說，今年成交的物件分別為「京城King Park」9戶、鉅誕1戶、京城凱悅1戶及綠翡翠1戶，除京城凱悅位於南高雄愛河旁，其餘成交案件均位於北高雄的博愛特區。可以看出高雄目前不但中、小坪數熱賣，豪宅房市也相當熱絡。其中「京城King Park」成交創近期的高價。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

就高雄市歷史成交總價來看，最高總價記錄也是「京城King Park」個案創下，在108年7月成交的單戶總價1.85億元創下記錄，是有大樓店面以外、高雄實價登錄最高價。

成交單價來說，排名第一為「京城King Park」，以59.4萬元奪冠，第二名為HH大樓的57.3萬元及第三名43.2萬元的百立海洋帝寶。