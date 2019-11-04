味全龍拍板多主場經營 新竹搶先展開議約

2019-11-04 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



新竹市立棒球場委託民間經營管理(OT)案甄審結果出爐，確定由味全龍隊取得最優申請人資格。由於味全龍已定調採多主場經營，目前除會先與新竹市政府展開議約，也已完成高雄及台北的自提OT案遞件，目前正待北高市府辦理初審。

新竹市立棒球場未來有望成為味全龍主場，頂新集團子公司頂禾公司10月經評選後，成為新竹市立棒球場委外經營案之最優申請人，董事長魏應充今（4）日特別拜會市長林智堅，盼透過與市府進行密切交流，合作味全龍職棒主場運作，讓新竹市立棒球場成為符合球團需求的嶄新主場。

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新竹市長林智堅表示，今天對台灣的棒球是關鍵且歷史性的一刻，「把球場經營交給專業的來做」，味全龍團隊是新竹球場最優申請人，感謝味全龍團隊看見新竹市政府的努力，期待未來透過議約過程，為球迷爭取到最佳的權益，共同完成球迷引頸期盼的夢想。

新竹市政府團隊四年多來克服萬難，積極爭取中央經費，配合前瞻基礎建設計畫，將投入超過8.7億，新建新竹市立棒球場，期待新球場於2021年下半年落成後，重現往日風華。

頂新和德文基金會董事長魏應充表示，「我們懷著感恩的心，感謝新竹市府給我們機會」，將會努力打造一座新高度、新亮點、新科技的新球場，感謝林智堅市長與市府團隊的效率，頂新集團已順利完成「味全龍」隊的重組計畫，而除了職業棒球外，針對基層也推動了接棒未來的公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，對於新竹市未來的棒球想像，除了基層棒球的扎根，更會提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在新竹市蓬勃發展。

竹市府教育處處長黃錦能表示，新竹消費能力強，球場又位於新竹市中心，不管對於球團或球迷而言，都是非常便利且具有誘因，味全龍的到來除能吸引北部球迷外，更能夠開啟承先啟後的歷史，重現職棒元年由味全龍拋下勝利彩帶的景況。

教育處表示，新竹市立棒球場的預定於2021年下半年落成，目前味全龍積極整軍備戰，預定2020年從職棒二軍出發，2021年重返一軍戰場，因此，就未來球場的經營方向、軟硬體設備，都希望能夠獲得更多球團與各方面的意見，讓新竹市立棒球場能夠以嶄新且完善的面貌重現市民眼前。