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味全龍拍板多主場經營 新竹搶先展開議約

2019-11-04 15:46經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

新竹市立棒球場委託民間經營管理(OT)案甄審結果出爐，確定由味全龍隊取得最優申請人資格。由於味全龍已定調採多主場經營，目前除會先與新竹市政府展開議約，也已完成高雄及台北的自提OT案遞件，目前正待北高市府辦理初審。

新竹市立棒球場未來有望成為味全龍主場，頂新集團子公司頂禾公司10月經評選後，成為新竹市立棒球場委外經營案之最優申請人，董事長魏應充今（4）日特別拜會市長林智堅，盼透過與市府進行密切交流，合作味全龍職棒主場運作，讓新竹市立棒球場成為符合球團需求的嶄新主場。

新竹市長林智堅表示，今天對台灣的棒球是關鍵且歷史性的一刻，「把球場經營交給專業的來做」，味全龍團隊是新竹球場最優申請人，感謝味全龍團隊看見新竹市政府的努力，期待未來透過議約過程，為球迷爭取到最佳的權益，共同完成球迷引頸期盼的夢想。

新竹市政府團隊四年多來克服萬難，積極爭取中央經費，配合前瞻基礎建設計畫，將投入超過8.7億，新建新竹市立棒球場，期待新球場於2021年下半年落成後，重現往日風華。

頂新和德文基金會董事長魏應充表示，「我們懷著感恩的心，感謝新竹市府給我們機會」，將會努力打造一座新高度、新亮點、新科技的新球場，感謝林智堅市長與市府團隊的效率，頂新集團已順利完成「味全龍」隊的重組計畫，而除了職業棒球外，針對基層也推動了接棒未來的公益計畫，認養了中台灣共21所學校，贊助3年球衣、球具設備和基礎棒球教育訓練，對於新竹市未來的棒球想像，除了基層棒球的扎根，更會提撥營業收入的一定額度做為基層棒球推廣基金，讓棒球在新竹市蓬勃發展。

竹市府教育處處長黃錦能表示，新竹消費能力強，球場又位於新竹市中心，不管對於球團或球迷而言，都是非常便利且具有誘因，味全龍的到來除能吸引北部球迷外，更能夠開啟承先啟後的歷史，重現職棒元年由味全龍拋下勝利彩帶的景況。

教育處表示，新竹市立棒球場的預定於2021年下半年落成，目前味全龍積極整軍備戰，預定2020年從職棒二軍出發，2021年重返一軍戰場，因此，就未來球場的經營方向、軟硬體設備，都希望能夠獲得更多球團與各方面的意見，讓新竹市立棒球場能夠以嶄新且完善的面貌重現市民眼前。

新竹市長林智堅、頂新和德文教基金會創辦人魏應充等，共同與市府團隊及頂新集團合影。...
新竹市長林智堅、頂新和德文教基金會創辦人魏應充等，共同與市府團隊及頂新集團合影。竹市府／提供
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新竹市長林智堅與頂新和德文教基金會創辦人魏應充於新球場模型插旗。竹市府／提供
新竹市長林智堅與頂新和德文教基金會創辦人魏應充於新球場模型插旗。竹市府／提供
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味全龍

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