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中日工程技術研討會 李孟諺：台日應有更多技術分享

2019-11-04 15:42經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

行政院秘書長李孟諺今（4）日出席「中國工程師學會第33屆中日工程技術研討會開幕典禮」，表示日本現代工程技術卓越，值得台灣學習與相互交流；而台灣近幾年在科技廠房及化工產業的整體輸出，也有卓越表現，台日雙方應有更多技術互相分享的機會。

李孟諺指出，日本過去治理台灣期間，留下相當多優良及卓越的工程建設，例如基隆港、高雄港及南北各地機場；很多水利基礎建設，特別是八田與一在南台灣嘉南平原所建的烏山頭水庫與相關灌溉系統，在當時更被譽為亞洲最大水利建設之一。

李孟諺指出，除工程技術面外，台灣目前在工程決策與維護管理方面，也可多向日本請益或相互研討，如台灣近幾年各地方政府提出鐵路地下化或立體化，此面向的技術及政策，日本擁有豐富經驗，彼此可溝通及學習。

李孟諺分享參訪日本仙台市軌道系統的經驗，他表示仙台市長郡和子曾和他說，仙台輕軌及捷運透過相關土地、站區的開發經營以及業外的經營管理等，經過近20年時間的營運後，已達損益平衡，這相當不易，值得台灣參考學習。

中國工程師學會表示，第33屆研討會訂於今年11月3日至8日舉行，主題訂為「智慧生活、創新未來」，邀請日方專家與學者共49位，分成16個專業分組，共47個研討議題，分別在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地和國內各領域產、官、學、研之專家參與討論。

行政院秘書長李孟諺出席「中國工程師學會第33屆中日工程技術研討會開幕典禮」。行政...
行政院秘書長李孟諺出席「中國工程師學會第33屆中日工程技術研討會開幕典禮」。行政院提供
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