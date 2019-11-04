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蝦皮雙11攻互動遊戲 推蝦拚接接樂、蝦搖一波兩遊戲

2019-11-04 15:13經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

蝦皮購物「11.11最強購物節」，全力搶攻直播娛樂、互動遊戲商機，雙11期間推出兩款全新互動遊戲「蝦蝦飛刀」、「幸運黃金蛋」，結合先前廣受好評的「蝦拼接接樂」、「蝦搖一波」，四大遊戲共祭出價值500萬獎金，讓消費者玩遊戲、搶好康。蝦皮今（4）日表示，自10月24日開跑首周至今，蝦拚接接樂及蝦搖一波遊戲人次已較「9.9超級購物節」同期成長超過兩倍。

蝦皮購物結合「互動」與「科技」打造多款人氣極高的遊戲，比如，結合AR技術的蝦皮接接樂，透過捕捉使用者臉部移動動作、接取從天而降的金幣取得分數，同時也能透過眼部動作置入趣味眼球特效，可以錄下自己的遊戲畫面分享給好友創造歡笑，還能邀請好友一起玩、獲得加乘獎金。

另，蝦皮同時宣布代言人「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），將推出自有品牌旗艦店。雙11期間（10月24日到11月11日）下單再抽義大利來回機票。此外，蝦皮品牌優惠連發，集結雙11期間指定品牌推出的精選優惠，消費者在購物享優惠同時還能再抽好禮。

「蝦皮接接樂」結合AR技術捕捉使用者臉部移動動作、接取從天而降的金幣取得分數，不...
「蝦皮接接樂」結合AR技術捕捉使用者臉部移動動作、接取從天而降的金幣取得分數，不僅可以錄下自己的遊戲畫面分享給好友創造歡笑，還能邀請好友一起玩、獲得加乘獎金。圖／蝦皮提供
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蝦皮購物義大利

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