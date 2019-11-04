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Yahoo奇摩購物中心攜手台彩 推「虎來寶」刮刮樂

2019-11-04 12:47經濟日報 記者何佩儒／即時報導

迎戰雙11，電商業者頻加碼。Yahoo奇摩購物中心宣布，攜手台灣彩券公司推出全球手款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，配合雙11，Yahoo奇摩購物中心將祭出6億元購物紅包，讓消費者即刮即樂、現領現折。

台灣彩券總經理蔡國基表示，今年刮刮樂銷售亮眼，從春節熱銷後，第2季、第3季都處淡季不淡，除了因產品持續創新及獎項的改變吸引人氣，異業結盟也是推升銷售主因之一。此次與Yahoo奇摩購物中心雙方一拍即合，虎來寶的特色是即刮即樂、現領現折。頭獎200萬元有3個，1,000元以上的獎項也有15萬個，未來希望與認同公益彩券的企業持續合作。

王興指出，Yahoo奇摩購物中心十多年前就有公益平台，已捐助多個弱勢團體。此次與台灣彩券合作，推出全球首款結合公益彩券及電商主題的刮刮樂，張張加送Yahoo奇摩購物中心共6億元的購物紅包。由於每年10月、11月是個瘋狂購物的節慶，今年的合作希望消費者在購物時還有一顆善良的心，不僅買得開心，也有更多滿足與幸福。

台灣彩券總經理蔡國基（後排左）與Verizon Media亞太區共同董事總經理王...
台灣彩券總經理蔡國基（後排左）與Verizon Media亞太區共同董事總經理王興（後排右）。 記者何佩儒／攝影
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