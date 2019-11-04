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拚雙11兼做公益 Yahoo攜台彩推出「虎來寶」刮刮樂

2019-11-04 12:17經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

雙11購物節進入倒數計時，Yahoo奇摩購物中心「揪伴」搶商機，在雙11登場前，今（4）日宣布攜手台灣彩券公司，推出首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」。搭上雙11浪潮，Yahoo購物中心規劃四種折價券，共送出總價值高達6億元的購物紅包。同時，Yahoo也連動線上平台，雙11活動期間於購物中心推出「雙虎刮刮樂、拿現金抽大獎」活動。

Verizon Media亞太區共同董事總經理王興及台灣彩券公司總經理蔡國基，共同揭曉刮刮樂上市。王興表示，推出刮刮樂全球首款結合公益彩券及電商平台主題的虎來寶，張張加送Yahoo奇摩購物中心共6億的購物紅包，讓彩迷們人人有希望、個個有好康；更希望藉由雙方合作與影響力，發揮彩券公益助人的本質。

虎來寶刮刮樂券面印上Yahoo吉祥物「ㄚ虎」，每張售價200元，頭獎200萬元共三個，另有超過15萬個1,000元（含）以上獎項，本期整體中獎率35%，即刮即樂、現領現折。適逢雙11期間，Yahoo購物中心灑出6億購物紅包，刮開每張刮刮卡券面上的購物紅包區，即可獲得一組折價券網址，並可至Yahoo購物中心領取折價券。

另，Yahoo購物中心至11月13日，將於購物中心同步推出刮刮樂遊戲。Yahoo表示，雙11活動期間，單日消費累計滿1,111元，可參加線上雙虎刮刮樂活動，有機會刮出購物金、折價券或現金券驚喜，最大獎Switch Lite等你抱回家。

Yahoo此次發出的折扣券，用到2020年6月30日。王興指出，做公益這件事情是企業重要的社會責任，Yahoo過去跟中信合作10年，這次跟台彩一同推出虎來寶彩券，雙11購物人潮最多，希望透過這樣的人潮，幫公益彩券累積盈餘，做更多公益的事情。

Yahoo在雙11前夕，斥資上億元打造新物流中心、導入「AI動態儲揀決策技術」，節省60%出貨時間。王興說，未來將持續整合在地的消費洞察、和母公司Verizon旗下全球資源，強化購物體驗。並在2020 5G元年，運用XR技術推動在內容及商務上的創新應用、擴展跨業間的合作，帶給消費者優質創新的內容電商服務，迎戰新電商消費時代。

蔡國基表示，秉持持續創新與強強聯手的理念，今天刮刮樂正式推出全球第一款電商購物主題的刮刮樂新產品。在雙方公益理念的契合下，促成公益彩券與電商購物平台的跨界合作，相當期待透過這次嶄新的合作，讓公益彩券更進一步融入民眾日常生活，也讓更多的朋友認識公益彩券的公益本質與樂趣，台灣彩券也將持續創新突破，為公益彩券注入新的活力。

今年雙11，除了Yahoo等業者積極搶攻商機，淘寶、京東也相繼宣布在台布局，競爭更加激烈。王興表示，雙11活動目前為止，銷售成績不錯，能吸引到那麼多競爭對手進台灣市場，對消費者來說不錯，相信有競爭才有進步，「競爭到最後，贏家會是消費者」。

Verizon Media亞太區共同董事總經理王興（右）及台灣彩券公司總經理蔡國...
Verizon Media亞太區共同董事總經理王興（右）及台灣彩券公司總經理蔡國基，共同揭曉刮刮樂上市。記者蔡銘仁／攝影
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