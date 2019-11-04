元富證券包場挺國片 關懷喜憨兒議題

2019-11-04 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北即時報導



元富證券長期關注弱勢兒童議題，並支持台灣本土藝文發展，11月2日於嘉義秀泰影城舉辦《傻傻愛你，傻傻愛我》電影欣賞會，由元富嘉義分公司邀請當地客戶、公益團體一同免費觀賞這部以喜憨兒為題材的電影，元富證券副總經理謝文龍也特別南下參與，與現場318名同仁、客戶、公益團體夥伴一起感受電影的溫馨與感動，期盼藉由電影讓眾人更加理解及關懷社會弱勢孩童議題。

元富證券副總經理謝文龍表示，元富證券投入公益多年不間斷，關注弱勢孩童議題不遺餘力，致力於帶給孩童幫助與溫暖，去年併入新光金控後，受新光金控積極回饋社會的CSR政策影響，擴大及深化公益服務，更加積極舉辦各式公益類型活動，以實際行動回饋社會。

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這次元富證券偕同新光人壽、新光銀行共同贊助《傻傻愛你，傻傻愛我》電影，為使同仁及客戶對於弱勢孩童議題有更多理解和認同，同時強化元富證券與在地居民的連結，特地包下嘉義當地影城最大的巨幕廳。

在元富證券中區區主管董家銘副總經理及嘉義分公司經理人許瑞明邀請下，嘉義市身心障礙綜合園區再耕園、嘉義基督教醫院早療中心、嘉義市居家服務中心、嘉義市家庭關懷協會、嘉愛啟智發展中心、修緣育幼院等多家當地公益團體一同走進電影院，希望透過電影欣賞，共同感受憨兒真摯純真的本質，擴大社會正向的力量，並給予本土優質電影更多支持。

除憨兒議題外，元富證券持續關注其他弱勢孩童議題，並與多家弱勢兒童相關的基金會密切合作。今年7月中華民國兒童燙傷基金會辦理「2019年燙傷兒童夏令營活動」，元富為所有孩童們送上祝福禮物；8月支持中華民國自閉症基金會舉辦「星兒國小入學準備班」，幫助星兒順利融入人群與社會；9月則為中華民國兒童癌症基金會舉辦「金絲帶小勇士應援」活動，藉由金絲帶宣揚兒童癌症觀念，以提升大眾對兒童癌症及病童的重視及關懷。

元富證券期盼透過多種形式的合作，並與基金會建立起熱絡的夥伴關係，發揮元富的企業影響力，善盡企業社會責任。