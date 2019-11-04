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我們不一樣！大台中第六屆醫療貢獻獎25人獲獎

2019-11-04 11:00經濟日報 記者宋健生／即時報導

台中市大台中醫師公會108年醫師節慶祝大會暨第六屆醫療貢獻獎，在葳格國際會議中心登場，今年主題訂為「我們不一樣」，並有何明印、李芳材等25人獲獎。

台中市大台中醫師公會理事長藍毅生表示，這次公會慶祝醫師節的主題，是彰顯出大台中醫師的不一樣。

藍毅生指出，在公會歷屆理事長與幹部傳承下，診所與醫院完美合作，承辦全國性活動群策群力，積極參與市政府與衛生局各項市政的推動，對於公益活動更是不落人後，這次大會更有百名醫師白袍快閃活動，在在顯示「我們不一樣」的熱情、團結與和諧。

台中市副市長楊瓊瓔、衛生局長曾梓展也到場致意。

活動以園遊會揭開序幕，在回顧影片、頒獎後，緊接著的是由醫師公會、診所協會醫師與夫人們，以珠圍翠繞，嫣然一笑為主題的珠寶展覽。

之後是今年主題「我們不一樣」的快閃歌曲活動，再由醫師夫人合唱團與醫師合唱團的精彩合唱，光田綜合醫院的悠揚歌聲，大台中醫師薩克斯風的精湛演出，國軍台中總醫院的曼妙印度舞，醫師夫人聯誼會的詠舞社 black pin舞蹈，大里仁愛醫院的熱舞，與慈濟醫院的電音曲等，現場氣氛熱絡。

這次慶祝大會中，同時頒發第六屆醫療貢獻獎，表彰致力醫療服務的卓越貢獻。獲獎醫師有衛服部豐原醫院何明印、光田綜合醫院李芳材、童綜合醫院魏添勇、亞洲大學附屬醫院徐弘正、大里仁愛醫院張之光。

鼓勵從事醫學學術及人文社會研究的優秀精進獎，獲獎醫師有衛服部豐原醫院張崑敏、光田綜合醫院江國樑、童綜合醫院劉文治、大里仁愛醫院張進芳、國軍台中總醫院林建中。

新進才俊獎獲獎醫師有衛服部豐原醫院曾宇碩、光田綜合醫院黃聖凱、童綜合醫院張孟浩、大里仁愛醫院陳維佑、國軍台中總醫院蔡孟格。

特殊科別貢獻獎獲獎醫師有衛服部豐原醫院林秀櫻、光田綜合醫院蔡秉融、童綜合醫院葉朗龍、大里仁愛醫院林鈺敏、國軍台中總醫院陳文譽。

熱心公益獎得獎者及其事蹟 ：

一、積極下鄉服務，至健保醫療不足地區，土地是中區五倍，人口僅十分之一、1,894人的無醫里、大安溪畔外埔區土城里偏鄉巡迴，提供心臟科專長的光田綜合醫院吳星輝醫師。

二、支援偏鄉、衛生所，參與安寧居家醫療13年的衛服部豐原醫院蔡佑杰醫師。

三、帶領醫療團隊走進病友家，見證真正病患日常的慈濟醫院余政展醫師。

四、設置失智共同照護中心、並率領神經內科醫師團隊，十餘年來日夜待命提供急性腦中風評估的大里仁愛醫院廖嘉稜醫師。

五、擔任整合病房專責照護醫師，雖行動不便，但視病猶親，對於需要居家安寧照顧患者，不分平日、假日前往訪視的國軍台中總醫院蔡宣致醫師。

台中市副市長楊瓊瓔(中)到場，向醫師們致意。記者宋健生／攝影
台中市副市長楊瓊瓔(中)到場，向醫師們致意。記者宋健生／攝影
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台中市大台中醫師公會108年醫師節慶祝大會暨第六屆醫療貢獻獎，今年主題訂為「我們...
台中市大台中醫師公會108年醫師節慶祝大會暨第六屆醫療貢獻獎，今年主題訂為「我們不一樣」，並有何明印、李芳材等25人獲獎。記者宋健生／攝影
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活動現場有醫師夫人合唱團與醫師合唱團的精彩合唱，還有薩克斯風等精湛演出，氣氛熱絡...
活動現場有醫師夫人合唱團與醫師合唱團的精彩合唱，還有薩克斯風等精湛演出，氣氛熱絡。記者宋健生／攝影
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