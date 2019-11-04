建案抗不抗震？科技人很care，仁發喜悅辦觀摩會解惑

2019-11-04 00:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



建案到底抗不抗震？科技人很在乎！仁發建設在新竹高鐵特區推出的「仁發喜悅」建案，今（3）日舉行「戴雲發Alfa Safe耐震系統工法施工觀摩會」，吸引潛在購屋族攜家帶眷前往建案工地實地了解，不少年輕夫妻檔聽完解說後，直呼：「長見識了！」。

仁發建設副總經理夏念祖表示，新竹房地產市場自2008年以來，持續呈穩步成長的走勢。主要是因為竹科、新竹工業區、台元科技園區及竹北生醫園區所形成的科技帶，提供年輕人大量就業機會，進而落地生根成家買房。

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夏念祖指出，根據統計，大新竹地區一年增加6,000人，若以一戶2人估算，一年就需要3,000個單位的住宅，這是促成新竹地區房市穩定成長的主要動能。同時，這也反應在新竹地區的重劃區，完成重劃速度高居全台之首的另一項指標。

他說，針對科技新貴對抗震建築的要求，仁發建設在新竹率先採用戴雲發Alfa Safe耐震系統工法，繼「仁發富悅」首度採用後，「仁發喜悅」再度跟進，成為新竹地區唯二採用的建案，有效與市場區隔開來。