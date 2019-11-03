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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

林伯豐獲頒旭日重光章 令和時代台灣首位企業人士

2019-11-03 17:38經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

日本外務省今（3）日公布日本政府秋季外國人授勳名單，工商協進會理事長林伯豐因長期致力推動台日經貿交流，成效卓著，榮獲日本天皇頒贈「旭日重光章」，將於11月7日在日本皇宮接受頒獎；林伯豐也是首位在日本令和時代獲頒「旭日重光章」的台灣企業界領袖。

「旭日重光章」為日本政府每年春秋兩季頒發的高級勳章獎項，是日本對外國企業界人士敘勳的最高榮譽獎項。工商協進會推展國際經貿關係與產業合作，多年來與日本工商團體及地方政府交流密切，早年即與日本宮城縣簽署合作備忘錄（MOU），並於日本311東北大地震時邀集會員捐款賑災；每年定期參與日本最大工商團體-日本經濟團體連合會（經團連）在亞洲各國舉辦之亞洲企業高峰會（Asia Business Summit, ABS），與各國最重要工商團體進行交流。

近年來陸續與九州經濟連合會、北海道經濟連合會、四國經濟連合會及關西經濟連合會等日本各地區重要工商團體簽署合作備忘錄（MOU），並組團互訪，共同在台灣或日本舉辦多場台日經貿論壇與商談會，協助媒合台日企業商機。

此外，林伯豐擔任董事長的台玻集團，與日本企業亦有長期合作關係，自1965年起，台玻與ASAHI平板玻璃技術合作；1988年和KANEBO玻璃纖維布技術合作，同年也和日本板硝子（NSG）在台灣合資設立汽車玻璃廠。

林伯豐表示，未來工商協進會將與日本工商團體及地方政府在已建立的合作基礎上，持續深化台日產業交流合作與經驗分享，共創台日經貿發展新契機。

林伯豐地方政府平板
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