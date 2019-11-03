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大安濱海樂園露營區委外經營 台中市觀旅局招商中

2019-11-03 10:11聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市大安濱海樂園將委外經營，正式交由民間經營，目前正招商中，許多廠商詢問，台中市觀旅局表示，委外經營包括大安濱海旅客服務中心、露天游泳池和今年剛完工的露營區，其中露營區有許多營地，靠海近且設施完備，日前舉辦大安風箏衝浪活動，露營區首度借衝浪選手使用，選手們使用後都說很棒。

台中市政府觀光旅遊局前天也在大安濱海樂園舉辦「台中市大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉(OT)案」招商說明會，並安排現地會勘，參與企業互動討論熱烈，觀旅局表示，市府爭取交通部觀光局2千萬元經費，將投入園區及周邊環境建設，使投資更具誘因。

台中大安濱海地區委外土地面積約2.5公頃，土地 租金一年17餘萬元，權利金最低只收年營業額0.5%，企業投資成本並不高，觀旅局表示，市府持續舉辦各項行銷活動與海洋盛事，今年大安沙雕音樂季已吸引超過50萬人次參加，近日舉辦的大安海觀光推廣活動也突破3萬人次朝聖，秋季強勁的大安風更發展為全台知名的大安在地觀光特色。

台中市立觀旅局長林筱淇說，該案營運範圍內提供多樣化休閒遊憩服務機能，除有3層樓的遊客服務中心空間，也包含南北側戶外空間設施、 綠美化停車場、大安特有的露天游泳池以及中部地區唯一列為百大婚紗景點的濱海特色國際級露營區，還有可遠眺大安海的「海景第一排」觀海高架頂蓋營位、雙層野奢營位、奇幻童趣積木貨櫃營位及親子棧板營位等至少26席。

大安濱海旅客服務中心周邊鄰近景點有大安港媽祖文化園區、溫寮溪出海口南岸龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、大安區休閒農漁園區等觀光景點，往南也可連接至國際知名景點高美濕地、三井Outlet、梧棲觀光漁港及海洋生態館，可安排海線觀光旅遊套裝行程，對企業而言，極富投資吸引力。

台中市風景區管理所指出，10月23日已公告招商，公告期間至今年11月26日止，歡迎投資人踴躍參與投標，詳細資料可至網路下載，請參考財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站/投資資訊/所有促參公告案件查詢

台中大安濱海樂園露營區的積木區，五彩繽紛。記者游振昇／攝影
台中大安濱海樂園露營區的積木區，五彩繽紛。記者游振昇／攝影
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台中大安濱海樂園露營區，有靠海區，營地內可搭帳蓬。記者游振昇／攝影
台中大安濱海樂園露營區，有靠海區，營地內可搭帳蓬。記者游振昇／攝影
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台中大安濱海樂園露營區，有靠海區，營地內可搭帳蓬。記者游振昇／攝影
台中大安濱海樂園露營區，有靠海區，營地內可搭帳蓬。記者游振昇／攝影
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露營區觀光景點生態公園
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