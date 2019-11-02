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全台首座高速公路「聖誕老人的家」現身清水服務區

2019-11-02 19:59經濟日報 記者宋健生／即時報導

全台首座高速公路上《聖誕老人的家》- 以「一起來當聖誕老人吧」為主題的大型裝置藝術，今(2)日在國道清水服務區開展。

邁向第二屆「聽見孩子的聖誕心願」，以實現家扶孩童聖誕願望為活動理念，由財團法人錠嵂藍鵲社會福利基金會，偕同高速公路局及新東陽攜手合作，今年擴大計畫要實現金門、澎湖、宜蘭、花蓮、台東、北台南共500位家扶孩子的聖誕願望，為孩子創造一個不一樣的聖誕節

裝置藝術《聖誕老人的家》，由實踐大學媒體傳達設計學系學生共同打造，邀請民眾進入家屋，成為專屬的聖誕老人 ，聆聽孩子的聖誕願望。

聖誕節，你最期待的是什麼？ 一頓豐盛佳餚、襪子裝滿聖誕禮物還是聖誕老人出現 ？或許在童年時，父母就是你心中想像的聖誕老公公 ，然而家扶孩子呢？

台灣兒童暨家庭扶助基金會表示，家扶孩子的父母因環境因素，長時間在為經濟奔波，不斷工作以維持生活的溫飽，因此，在成長過程中，家扶孩童很難擁有一個實現願望的日子。聖誕節，是孩子最期待的節日，但對家扶孩子來說，卻是遙不可及的願望。

錠嵂藍鵲社福基金會長年經營兒童及青少年福利，錠嵂藍鵲基金會董事長李淑芬表示，為讓孩子們擁有聖誕節許願的機會，基金會今年透過不一樣的觀點打造《聖誕老人的家》藝術裝置。

此家屋透過互動式感應裝置，讓每一位進到家屋的觀眾，都能化作成聖誕老人，聆聽孩子們親自說出的聖誕願望；觀看孩子們發揮創造力親手畫下的聖誕心願，聽見、看見並實現願望，基金會邀請大家加入聖誕老人的行列，一起實現孩子聖誕夢想。

這次裝置藝術，除了選在清水服務區展出，錠嵂藍鵲社福基金會更打造10座小型室內裝置《聖誕彈珠台》，由新東陽規劃出全新展區在桃園機場、松山機場，以及清水、關西、西湖、南投等服務區擺放，利用一顆顆彈珠象徵一份份禮物，讓玩家在體驗機台的過程中化身聖誕老人，將禮物送到台灣、離島等各地的孩童手上。

新東陽表示，透過機場據點展出，更能讓來往的旅客體驗到不同的聖誕氛圍，積極地參與社會公益慈善活動，用愛讓孩子們有一個美好的聖誕夢。

李淑芬表示，全台已有200位錠嵂保險經紀人業務人員，準備好擔任「錠嵂聖誕快遞天使」，一同加入溫暖行列。

當認領人選定完成並準備好禮物，「錠嵂聖誕快遞天使」將會前往收取禮物， 再將禮物送到基金會。透過這樣的流程，孩子能更快速的收到禮物，完成他們的願望。

除了實體的藝術裝置， 禮物認領將在網路上募集，民眾上募集活動官方網站「聽見孩子的聖誕心願-聖誕老人招募中」，透過該網站看見、聽見並認領想要實現家扶孩童的聖誕心願。

禮物募集網頁，上網搜尋：「聽見孩子的聖誕心願」，或上錠嵂藍鵲社會福利基金會臉書粉絲頁。

全台首座高速公路上《聖誕老人的家》- 以「一起來當聖誕老人吧」為主題的大型裝置藝...
全台首座高速公路上《聖誕老人的家》- 以「一起來當聖誕老人吧」為主題的大型裝置藝術，今日在國道清水服務區開展。記者宋健生／攝影
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由錠嵂藍鵲社會福利基金會，偕同高速公路局及新東陽攜手合作，今年擴大計畫要實現金門...
由錠嵂藍鵲社會福利基金會，偕同高速公路局及新東陽攜手合作，今年擴大計畫要實現金門、澎湖、宜蘭、花蓮、台東、北台南共500位家扶孩子的聖誕願望，為孩子創造一個不一樣的聖誕節。記者宋健生／攝影
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家屋透過互動式感應裝置，讓每一位進到家屋的觀眾，都能化作成聖誕老人，聆聽孩子們親...
家屋透過互動式感應裝置，讓每一位進到家屋的觀眾，都能化作成聖誕老人，聆聽孩子們親自說出的聖誕願望。記者宋健生／攝影
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家扶藍鵲聖誕節
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