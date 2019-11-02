當真鍋咖啡全台僅剩三家 大型連鎖咖啡店緩展店拚轉型

2019-11-02 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



老字號大型連鎖日式咖啡店-真鍋咖啡的士林旗艦店，開業23年，日前不敵大環境變化，慘淡收攤，全盛時期，全台真鍋咖啡有127間店，目前僅剩3間。如今，包括：西雅圖、丹堤、伯朗、怡客等大型連鎖咖啡店的展店計畫也都趨緩，甚至全面喊停，啟動轉型新戰略，四大大型連鎖咖啡館，今年底前的展店計畫僅3家。

關於真鍋咖啡一間一間關，商研院策略所研究員傅中原表示，咖啡館絕對不能沒有咖啡「味」，當咖啡館也賣起火鍋、排骨飯，看似品項豐富多元，但也失去明確定位，當咖啡館失去咖啡醇香和那浪漫愜意氛圍的同時，其實也是品牌正在走下坡，流失客源的開始。

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平均店坪約50~60坪的西雅圖極品咖啡，目前全台共有25家門市，短期內並無展店計畫，而以咖啡館起家的西雅圖已轉型發展全系列咖啡商品，包括即溶咖啡、濾掛咖啡、咖啡豆與相關器具，並提供各大航空公司、汽車品牌、飯店業等咖啡相關產品，咖啡館門市業績僅占全年營業額的2~3成。

伯朗咖啡館目前全台有46間門市，且各分店平均坪數更達百坪，一樣暫無展店計畫，但今年下半年開始，伯朗咖啡館全門市則是進行餐點升級，力求在美味度與美觀度上的大幅提升，且開始販售現點現做餐食。此外，伯朗咖啡館也大規模將除了醫院、學校以外的其餘37家門市，全面轉型為餐酒館型態，開賣柏克金啤酒、噶瑪蘭威士忌與不同的調酒。

丹堤咖啡目前全台門市有92家，近來展店步伐也明顯放慢，預計今年底前只會再新開2家。且相較西雅圖和伯朗二家咖啡館，丹堤咖啡的平均店坪只有約40坪，且丹堤咖啡近來在科技應用上不斷有領先業界的新嘗試，除了咖啡跨店寄杯服務外，10月起，丹堤咖啡並將指定門市的自助點餐機加入咖啡寄杯票券兌換的行列，推出「咖啡寄杯，無人自取」服務，也就是說，消費者可以透過手機購買咖啡寄杯，再透過自助點餐機，直接掃描兌換咖啡商品，免去排隊點餐及櫃台人員核銷流程，瞄準的是智慧商務自助取件的無人消費趨勢。