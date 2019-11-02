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連鎖咖啡新霸主 路易莎咖啡、cama café都是這樣成功

2019-11-02 14:52經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

大型連鎖咖啡館難生存，咖啡店愈開愈小漸成趨勢。全台擁有120間門市的cama café，門市平均只有10~15坪，連鎖咖啡店新霸主-路易莎咖啡LOUISA COFFEE門市更已衝破480間，最早期的前200家一代店坪也僅5~10坪。

今年底前，路易莎咖啡和cama café將分別在南港CITYLINK的蔦屋書店和陽明山秘境，雖都會有全新大型店開幕，但都是直營，且肩負品牌形象使命的旗艦店。

Cama café表示，小坪數門市可以讓人一步入店內就能感受到咖啡香、咖啡萃取聲、看見新鮮現烘的咖啡豆，創造出容易接近，又充滿豐富感受的空間。而目前全台已擁有超過480間的路易莎咖啡當初也是採螞蟻雄兵的策略，小兵立大功。不過，據了解，當初會以只有5坪的小店出發，其實是因為路易莎董事長黃銘賢當時的創業資金有限，只有跟父親借來的那39萬元，沒想到意外引領時下正流行的「小咖啡店」新風潮。

瑞普萊坊市場研究暨顧問總監黃舒衛表示，咖啡店愈開愈小會是趨勢，因為店家為了擠進有人潮的蛋黃區，勢必如此。此外，強調質感和個性化的文青風咖啡店的興起，也是推升咖啡店愈開愈小的另一主因。

黃舒衛指出，過去連鎖咖啡館都是大坪數，甚至2~3樓，但近年來像是85度C、路易莎、cama café等連鎖咖啡店新秀，多以小店、外帶、外送的店型如雨後春筍成為替代選擇，也形同對投資不足、服務品質良莠不齊、客戶系統不完整的老字號連鎖咖啡館業主，再築起一到新門檻，傳統連鎖咖啡館的展店步伐勢必大亂。

路易莎咖啡指出，目前雙北地區的加盟已經喊停，而在加盟店破200家後，也已啟動30~50坪的二代店展店計畫，未來大型店的展店，則會以中、南部為主。

相較於路易莎咖啡的快速展店，正在準備明年IPO的cama café，則以去蕪存菁調體質的方式在進行展店，cama café認為，相較於快速展店，其實這才是更好的策略。同時，cama café也正在積極規劃新型態店，營業額的部份，也在預期中穩定成長。

在門市就能聞到咖啡豆烘焙香氣，成為cama cafe的一大特色。 圖／cama ...
在門市就能聞到咖啡豆烘焙香氣，成為cama cafe的一大特色。 圖／cama cafe提供
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路易莎咖啡與遠傳電信合作的新竹站前複合體驗門市，近日新開幕，人潮滿滿。 圖／路易...
路易莎咖啡與遠傳電信合作的新竹站前複合體驗門市，近日新開幕，人潮滿滿。 圖／路易莎咖啡提供
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