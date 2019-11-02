親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

國一彰化縣溪州段5車連環車禍 彭姓女子傷重當場死亡

內部民調只差8趴 韓國瑜拚11月中黃金交叉目標不變

沈寂40年後 油人影展重出江湖

2019-11-02 13:36經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

「油人影展」沈寂40年後，目前重出江湖！中油公司煉製事業部執行長徐漢帶領愛好攝影的油人與近百件作品，到高雄市文化中心至高館展出，歡迎有興趣的民眾到場欣賞，共襄盛舉。展期從1日至12日，料將引起高雄市成千上萬的油人注意。

徐漢身兼煉製事業部執行長暨高雄廠攝影社的社長，也提供一件作品參展。此作品是高雄煉油廠行政中心總辦公廳前的虹橋（雕塑家楊景天的作品），因取景好、後製手法特殊，故取名「另一種風情」，別具意義。

徐漢影展開幕時表示，煉製事業部暨高雄廠攝影社民國45年成立，至今已經有63年了。期間培養出林詩、林老藤等多位國際知名的攝影家及藝文界人士。自從高雄煉油廠104年關廠後，資源萎縮，油人影展前後就隔了40年，如今重出江湖，在此地與攝影愛好者重新見面。

高雄煉油廠攝影社是國內歷史最悠久的攝影社團之一，社內名人輩出，進而引領台灣攝影界的風騷；其中，林詩曾擔任中國攝影學會理事，暗房沖洗照片的技術就是出自他手，設立在宏南宿舍區的「暗房」，一度成了台灣攝影愛好者朝聖之地。

7月中旬，「油人影展」曾在高雄煉油廠對內展出；結果鶯啼初試，引起中油同仁及退休油人的極大迴響。當時，徐漢即向與會的貴賓宣布，相隔了40年之後，他將率領攝影社及油人作品走出去，至高雄市藝術作品展示的最高殿堂-文化中心舉行「油人影展」。

「油人影展」目前在高雄市文化中心至高館展出。照片／中油提供
「油人影展」目前在高雄市文化中心至高館展出。照片／中油提供
分享

中油公司社團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美停用陸製無人機 台廠雷虎要乘機搶市

2019-11-02 02:54

車市掛牌熱 上月成長24％

2019-11-02 00:32

休旅神車 牽動國內排行

2019-11-02 00:18

財經觀點／公司治理 打造堅實「五角大廈」

2019-11-01 23:45

電池陣列 綠能新應用

2019-11-01 23:13

10月車市重回4萬台 Toyota銷售最亮麗

2019-11-01 18:56

Gogoro擠下Yamaha 躋身第3大機車品牌

2019-11-01 18:51

52元標走價值35萬元哈雷重機 殺價王再創新紀錄

2019-11-01 18:35

熱門文章

勞退新制基金大賺勞工可望「分紅」2.8萬 真能領到嗎？

2019-11-01 19:45

台積電運動會每人發1.2萬大紅包 張忠謀預告明年加碼

2019-11-02 10:16

台積電劉德音：明年是大大成長一年今 每人發1.2萬紅包

2019-11-02 10:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top