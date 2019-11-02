沈寂40年後 油人影展重出江湖

2019-11-02 13:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／即時報導



「油人影展」沈寂40年後，目前重出江湖！中油公司煉製事業部執行長徐漢帶領愛好攝影的油人與近百件作品，到高雄市文化中心至高館展出，歡迎有興趣的民眾到場欣賞，共襄盛舉。展期從1日至12日，料將引起高雄市成千上萬的油人注意。

徐漢身兼煉製事業部執行長暨高雄廠攝影社的社長，也提供一件作品參展。此作品是高雄煉油廠行政中心總辦公廳前的虹橋（雕塑家楊景天的作品），因取景好、後製手法特殊，故取名「另一種風情」，別具意義。

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徐漢影展開幕時表示，煉製事業部暨高雄廠攝影社民國45年成立，至今已經有63年了。期間培養出林詩、林老藤等多位國際知名的攝影家及藝文界人士。自從高雄煉油廠104年關廠後，資源萎縮，油人影展前後就隔了40年，如今重出江湖，在此地與攝影愛好者重新見面。

高雄煉油廠攝影社是國內歷史最悠久的攝影社團之一，社內名人輩出，進而引領台灣攝影界的風騷；其中，林詩曾擔任中國攝影學會理事，暗房沖洗照片的技術就是出自他手，設立在宏南宿舍區的「暗房」，一度成了台灣攝影愛好者朝聖之地。