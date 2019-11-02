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麵條做成藝術品 麵本家獲選十大優良台灣老店

2019-11-02 13:35經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

獲評審大讚「原來麵條也可以是藝術品」的80多年製麵家族-麵本家，在今年由中華民國全國商業總會主辦的「108年度優良台灣老店選拔」活動中脫穎而出，日前麵本家董事長劉世欣更接受總統蔡英文的接見表揚。

麵本家今年從全台眾多報名參與此次活動的店家中，脫穎而出入選108年度10家「優良台灣老店」。108年度10家「優良台灣老店」得獎名單分別為：麵本家食品、大房食品、海瑞食品、王大夫一條根、西螺大同醬油、沃農士、沐春創作...等。

據了解，優良台灣老店選拔評量分為實地審查及網路票選，而實地審查評分項目為創新應用、經營策略與績效、品牌行銷管理、安全與環境管理、服務品質管理。

其中評審委員於評量項目回函中表示，麵本家通過ISO2200 &HACCP認證、有機認證。產業研發的能力強，納入在地的元素開發大甲芋頭麵，並積極開發不同的產品，具有創新應用精神。同時，麵本家也將文創納入產品包裝與門店設計，相當具有自我風格，商品簡直就是藝術品，令人驚艷，以商品為伴手禮也不會突兀。

此外，更有評審表示麵本家透過故事館設計與商品的陳列，與消費者進行對話，令人感動且印象深刻。

而麵本家具有製麵專業DNA+專業設計+美感混搭出創新商業模式更是本次得獎最主要的原因之一。另外，麵本家在網路人氣票選的表現，亦是名列前茅。

麵本家食品股份有限公司，近年來不安逸於工廠起家的背景，跳脫出傳統產業的代工經營思維，不單只是打造自有品牌，更進一步的打造全新產線，提高生產品質與食品衛生，且追求品牌核心價值與永續的理念，由內而外重新翻轉跟上時代的潮流。繼傳承老店的初衷，維持產品品質與企業理念，同時也跟上新時代潮流，不被快速轉變的消費市場給取代。

麵本家董事長劉世欣。 圖／麵本家提供
麵本家董事長劉世欣。 圖／麵本家提供
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麵本家108年度「優良台灣老店」獲獎，日前接受蔡英文總統接見並表揚，圖中為蔡英文...
麵本家108年度「優良台灣老店」獲獎，日前接受蔡英文總統接見並表揚，圖中為蔡英文總統，左4為麵本家董事長劉世欣。 圖／麵本家提供
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