高雄海關雙響砲 二度查獲未稅菸絲轉口櫃
2019-11-02 11:50
經濟日報 記者吳秉鍇
／即時報導
關務署高雄關今（2）日宣布查獲滿載菸絲的轉口櫃1只，這是繼10月28日之後，1周時間內再度緝獲走私菸絲貨櫃，估計市價超過新台幣3,700萬元。
高雄關表示，該關查緝人員平日即充分掌握風險管理技巧，並利用大數據分析過濾高風險標的。本案係關員發現1只貨名申報為「抹布」之40呎轉口貨櫃，自越南卡萊港起運，預定經由高雄轉口至菲律賓馬尼拉北港頗為可疑，遂予以鎖定。
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經開櫃查核結果，發現來貨為滿櫃未稅菸絲，總計1萬,5000公斤，可製成捲菸高達107萬餘包，市價超過新台幣3,700萬元，逃漏菸稅及健康福利捐等更高達新台幣5,500萬元。案貨涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法規定，依法予以查扣。
高雄關進一步表示，私梟除企圖逃漏菸品高額稅差暴利，若將成分不明菸絲私運入境，再經地下工廠製成劣質菸品販售，為維護消費者健康及確保國家稅收，海關將持續精進查緝技巧，以因應不同類型私梟走私模式。
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