網購大調查：30世代消費力最高、這三大商品最熱門

2019-11-02 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



GO SURVEY 公布最新「2019消費者行為調查」發現，各世代整體網路的每月消費頻率近半年來成長近二成，平均年網購金額的年成長率為14%以上，其中又以30世代的消費力最高，年平均網購消費金額近六萬元。至於網購三大熱門商品分別為圖書音樂文具類、保健食品和3C商品，精品和有存放期限的食品則仍以實體通路為主。

關於進一步的世代消費力調查，GO SURVEY 指出，40歲以下世代，每月平均會有2~3次的網購消費，平均每次的消費金額約約在1,600~1,800元之間，即便是50歲的樂齡世代，每月網購次數平均也在1.6次，消費金額平均則在2300元左右。而以全年度總消費力來看，30世代因消費頻次多，年網購金額在58,000元以上居冠，20世代則緊追在後，亦有54,000元以上。

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