親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

星級飯店加入早餐商戰 買咖啡送麵包只要65元

2019-11-02 11:47經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

星級飯店旗下麵包坊也加入早餐商戰！天成飯店集團旗下的六國麵包坊，自即日起至 2020年12月31日推出超值優惠的「新早餐計畫：買咖啡送麵包」，優惠價僅要65元，每日上午8時至11時，六國麵包坊的花園店、天成店，選購65元以下飲品（咖啡/茶）就加贈人氣指定麵包乙個。 

擁有百萬麵包坊美譽的六國麵包坊，自即日起推出65元的超值新早餐計畫，不僅可選擇美式咖啡、拿鐵咖啡及卡布奇諾外，更包括紅茶拿鐵、伯爵茶、黑糖紅茶…等多款飲品皆適用於活動。

且就連搭配的麵包，品項也相當多元，包括熱銷排行居高不下的「丹麥肉鬆麵包」、健康美味滿分的「田園蔬菜杏鮑菇麵包」、甜蜜誘人的「蘭姆葡萄奶酥」…等多款人氣麵包，有甜有鹹，超值又美味。

 天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，六國麵包坊堅持每日新鮮現做，不使用冷凍麵團及麵包不放隔夜，只為提供消費者最新鮮美味的麵包，有鑒於近年國內的咖啡市場不斷成長，國人對於早餐的要求也越來越高，而六國麵包坊花園店、天成店也鄰近捷運站、火車站兩大樞紐，看準早餐商機，所以特別推出超優惠「新早餐計畫：買咖啡送麵包」，消費者僅需65元銅板價就可品味星級飯店外帶早餐組合，預估能刺激業績提升1~2成。

星級飯店旗下麵包坊也加入早餐商戰， 搭配的麵包品項也相當多元，包括熱銷排行居高不...
星級飯店旗下麵包坊也加入早餐商戰， 搭配的麵包品項也相當多元，包括熱銷排行居高不下的「丹麥肉鬆麵包」、健康美味滿分的「田園蔬菜杏鮑菇麵包」、甜蜜誘人的「蘭姆葡萄奶酥」…等多款人氣麵包，有甜有鹹，超值又美味。圖／天成飯店集團提供
分享
天成飯店集團旗下的六國麵包坊，自即日起至 2020年12月31日推出超值優惠的「...
天成飯店集團旗下的六國麵包坊，自即日起至 2020年12月31日推出超值優惠的「新早餐計畫：買咖啡送麵包」，優惠價僅要65元，每日上午8時至11時，六國麵包坊的花園店、天成店，選購65元以下飲品（咖啡/茶）就加贈人氣指定麵包乙個。 圖／天成飯店集團提供
分享

咖啡
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美停用陸製無人機 台廠雷虎要乘機搶市

2019-11-02 02:54

車市掛牌熱 上月成長24％

2019-11-02 00:32

休旅神車 牽動國內排行

2019-11-02 00:18

財經觀點／公司治理 打造堅實「五角大廈」

2019-11-01 23:45

電池陣列 綠能新應用

2019-11-01 23:13

10月車市重回4萬台 Toyota銷售最亮麗

2019-11-01 18:56

Gogoro擠下Yamaha 躋身第3大機車品牌

2019-11-01 18:51

52元標走價值35萬元哈雷重機 殺價王再創新紀錄

2019-11-01 18:35

裙襬搖搖AI維安秘技 中保「穿戴式攝影機」首曝光

2019-11-01 17:59

10月車市銷售超夯衝上4.1萬台 1994年來同期新高

2019-11-01 15:17

麵條做成藝術品！麵本家董座獲蔡總統接見

2019-11-01 14:54

電動車尬車／Gogoro結盟台鈴 中華車攻商用車 三陽組國家隊

2019-11-01 14:35

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:58

Gogoro與台鈴合作 2020年Q4推PBGN智慧電動機車

2019-11-01 09:55

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:17

經濟選書／粉絲再多 不如會員在手

2019-10-28 01:27

點子農場／無聊帶來大商機

2019-10-28 01:26

瑪格麗特談品牌／建構品牌價值空間

2019-10-28 01:26

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

生技園區放眼國際 前營運中心執行長王惠鈞招手世界級大廠

2019-10-28 00:06

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

楊永發專訪（二）／楊永發接班 推動新變革

2019-10-28 00:01

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

科技奧斯卡 工研院奪2大獎

2019-11-02 00:22

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

勞退新制基金大賺勞工可望「分紅」2.8萬 真能領到嗎？

2019-11-01 19:45

台積電運動會每人發1.2萬大紅包 張忠謀預告明年加碼

2019-11-02 10:16

台積電劉德音：明年是大大成長一年今 每人發1.2萬紅包

2019-11-02 10:31

命理師看「網紅董事長」張國煒面相 直言：東山再起指日可待

2019-11-01 13:23

美中貿易戰談判順 估下周汽、柴油雙漲

2019-11-01 15:43

鴻海：5G時代 不能只做代工

2019-11-02 02:54

台商注意！開曼經濟實質聲明2020年3月底要完成

2019-11-01 18:54

Mini LED爆發？業者：明年量不大

2019-11-01 14:35

8日起每人限買3張！5招檢視實支實付你買對了嗎？

2019-11-01 14:24

父認股權轉讓子 國稅局視「贈與」要課稅

2019-11-01 14:36

交部招商釋40案 商機千億

2019-11-01 23:23

IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

2019-11-01 13:46

張忠謀退休生活 張淑芬抱著先生貼臉說現在最快樂

2019-11-02 11:44

存老本…專屬帳戶不可少

2019-11-02 03:16

實支實付保險優勢在哪？強在雜費補償能力

2019-11-01 14:24

資金寬鬆 年1期定存單利率殺低

2019-11-02 03:15

不只富邦 台灣人壽3利變保單也調降宣告利率

2019-11-01 14:02

面板產能過剩 群創、友達前三季稅前虧逾200億元

2019-11-01 22:05

陸面板廠擴產 供過於求 失衡難解

2019-11-02 02:54

英特磊技術支援華為PA晶片 營運逐季高

2019-11-01 14:36

電動車尬車／Gogoro結盟台鈴 中華車攻商用車 三陽組國家隊

2019-11-01 14:35

Gogoro擠下Yamaha 躋身第3大機車品牌

2019-11-01 18:51

華為要求高 明年可能成立積第一大客戶

2019-11-01 20:28

中信銀三招 攻退休理財

2019-11-02 03:16

鴻海旗下夏普 五季首見獲利成長

2019-11-02 02:54

鴻海董事長劉揚偉：5G會重新塑造供應鏈

2019-11-01 17:06

勞動基金分紅 每人2.8萬

2019-11-02 01:22

基金經理人：俄羅斯未來五年年化報酬率可達15%

2019-11-01 21:10

工商界看明年經濟前景 估明年優於今年

2019-11-01 15:10

台銀「六千金」目標 按進度走

2019-11-02 03:17

大紅包來了！勞工分紅創新高 每人領平均2.8萬

2019-11-01 14:35

政府長債比 降至九年新低

2019-11-01 23:21

張忠謀：台積電是地緣策略家必爭之地 將以三大信念面對

2019-11-02 10:32

盟立攻智能製造 迎黃金30年

2019-11-02 02:54

Apple TV+上線首推原創劇 蘋果加入串流影音戰局

2019-11-01 23:07

休旅神車 牽動國內排行

2019-11-02 00:18

華為5G手機 一分鐘賣4.4億元

2019-11-02 02:54

10月車市銷售超夯衝上4.1萬台 1994年來同期新高

2019-11-01 15:17

避免物價衝擊 11月家用桶裝瓦斯不調漲

2019-11-01 16:49

齒輪王孫弘 率108好漢打天下

2019-11-02 02:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top