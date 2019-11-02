星級飯店加入早餐商戰 買咖啡送麵包只要65元

2019-11-02 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



星級飯店旗下麵包坊也加入早餐商戰！天成飯店集團旗下的六國麵包坊，自即日起至 2020年12月31日推出超值優惠的「新早餐計畫：買咖啡送麵包」，優惠價僅要65元，每日上午8時至11時，六國麵包坊的花園店、天成店，選購65元以下飲品（咖啡/茶）就加贈人氣指定麵包乙個。

擁有百萬麵包坊美譽的六國麵包坊，自即日起推出65元的超值新早餐計畫，不僅可選擇美式咖啡、拿鐵咖啡及卡布奇諾外，更包括紅茶拿鐵、伯爵茶、黑糖紅茶…等多款飲品皆適用於活動。

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且就連搭配的麵包，品項也相當多元，包括熱銷排行居高不下的「丹麥肉鬆麵包」、健康美味滿分的「田園蔬菜杏鮑菇麵包」、甜蜜誘人的「蘭姆葡萄奶酥」…等多款人氣麵包，有甜有鹹，超值又美味。