摩斯漢堡積極拓展南台灣市場 提供完整餐飲人才培訓

2019-11-02 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



摩斯漢堡（安心食品）明年將邁向300家店鋪，強力招募對摩斯有興趣之有志人士，挑戰全台工作機會。摩斯招募團隊將在11月及12月於台南、高雄辦理5場招募場次，只要上網填妥報名表並前往招募地點面試，就有機會錄取東元餐飲集團旗下最大品牌－摩斯漢堡職缺，預計釋出百位職缺讓有志人才嶄露頭角。

摩斯漢堡自1990年由日本引進，在台長期經營29年，歷年表現優異，是積極成長的速食連鎖企業。本次招募對象年齡不限，歡迎餐飲從業人員、社會新鮮人、轉職者、二度就業、學生、中高齡、身心障礙等把握機會。招募場次將進行公司與集團簡介、職務說明及面試。摩斯唯才是用，歡迎有志人才加入，在摩斯實現夢想、成就美好人生。表現優異者，有機會輪調海外據點、東元餐飲集團其他14家品牌企業或台北總公司任職。

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摩斯漢堡表示，招募方面將徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業與我們一同努力發展的夥伴。歡迎中高齡或者是重出江湖的二度就業者，我們將視同正式人員循序漸進培育，工作表現佳除可隨時轉任正職，還可獲得轉任獎金。摩斯漢堡全台店鋪多，上班地點選擇也多，歡迎有夢想至台北就業發展者，摩斯將提供員工宿舍，讓有意願北上任職之員工安心就業、挑戰高薪。

凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排系列之職前實作訓練與職務輪調，提供完整升遷計畫，期許培養出優秀的經營管理人才。